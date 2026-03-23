3女將接棒領軍 山東同鄉會團拜

南加州山東同鄉會日前在蒙特利公園市舉行新春團拜聯歡暨新一屆理監事就職典禮，來自各地的山東鄉親齊聚一堂，共敘鄉情、共迎新春。（記者劉子為/攝影）

歌聲與掌聲交織，鄉音此起彼落。南加州山東同鄉會日前在蒙特利公園市舉行新春團拜聯歡暨新一屆理監事就職典禮，來自各地的山東鄉親齊聚一堂，共敘鄉情、共迎新春。值得一提的是，新會長趙善儀、副會長高彩源與監事長宋媛媛皆為女性，為這個成立逾40年的僑團帶來新的面貌與活力。

會長趙善儀當晚身穿紅色馬面裙亮相並發表就職致詞。她表示，山東是所有鄉親共同的根，「齊魯文化所代表的厚道、豪爽與重情義，始終在我們心中。」

她指出，任內將推動三個方向：首先是凝聚鄉情、服務會員，持續舉辦節慶聯誼與文化活動，促進交流互助，讓同鄉會成為大家願意常回來的「家」；其次是傳承文化、培育下一代，鼓勵青年參與，讓年輕世代認識山東文化並建立認同；第三是促進交流、拓展影響力，加強與各界社團及主流社會互動，展現山東人的精神與風采。

監事長宋媛媛表示，能在這樣充滿熱情與鄉情凝聚力的團體中服務，既感到榮幸也深感責任重大。她指出，南加州山東同鄉會成立40多年來，在團結鄉親、服務社區、弘揚文化以及促進交流方面發揮重要作用。

當晚活動氣氛熱烈，除餐敘聯誼外，也安排歌舞表演與抽獎活動。多位南加州華裔民選官員到場祝賀並頒發賀狀，包括蒙特利公園市長楊安立、聖蓋博市市議員吳程遠和丁言愉、亞凱迪亞市長王愛琳。