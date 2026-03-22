我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

南加高檔住宅區 嚴管外觀惹怨

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州高檔住宅區派洛斯福德以壯麗海景與嚴謹社區規畫聞名。圖為當地海景社區。（美聯社）
南加州高檔住宅區派洛斯福德以壯麗海景與嚴謹社區規畫聞名。圖為當地海景社區。（美聯社）

亞裔居民約占30%的南加州高檔住宅區派洛斯福德（Palos Verdes Estates）以壯麗海景與嚴謹社區規畫聞名，但近期多位屋主抱怨，當地歷史悠久的「藝術評審委員會」（Art Jury）對住宅外觀的變更管制過於嚴格，甚至延伸至外界無法看見的細節，引發對制度透明度與合理性的質疑。

據ABC 7電視台報導，居民謝里夫（Jim Sheriff）指出，該委員會對房屋外觀幾乎全面控管，「即使是鄰居或任何人都看不到的地方，只要屬房屋外部，他們都會要求審查並加以限制。」

資料顯示，藝術評審委員會成立於1920年代，歷史早於派洛斯福德建市。市府經理在回覆媒體時表示，當年由私人開發商制定限制性土地使用契約及建築標準，目的在維護自然景觀與社區整體風貌。

然而，多名居民認為制度過於僵化，對屋主造成沉重負擔。謝里夫表示，審查過程缺乏透明度，決策過程未開放民眾參與，「屋主無法出席會議為自己發聲，卻常被要求支付數千美元配合修改，令人難以接受。」他透露，曾為符合規定花費數千美元更換排水設施。

申請流程須由屋主提交設計圖至辦公室審核。辦公室每日僅於上午9時至10時開放一小時，其餘時間採預約制，且周二不對外開放。居民表示，現場經常可見手持圖紙排隊等候的屋主。

儘管排隊人潮不斷，但多數人不願公開受訪，擔心遭報復。一名不願具名的承包商說︰「整個流程其實不透明，但若想在當地承接工程，只能遵守規定。」

藝術評審委員會拒絕受訪，但透過書面聲明指出，其任務在維護當地建築的完整性、美學標準與房產價值，並強調其為私人機構，不回應媒體詢問。目前該市除藝術評審委員會外，另設市府規畫部門，屋主須同時取得雙方核准。若違反相關規定，可能面臨高額罰款。

一名屋主表示，他房屋有設施違規，但為前屋主所設，仍遭追溯開罰，金額超過1萬美元。「與相關單位溝通困難，每次預約也常有延誤狀況。」亦有居民質疑制度涉及財務動機。謝里夫指出，該機構類似屋主協會（HOA），主要收入來源為文件申請與審查費用。過去藝術評審委員會亦涉多起訴訟，包括景觀設計及近年太陽能設備爭議，法院多數判決支持對其規範權限。居民普遍認為，該制度近百年變動有限，未能與時俱進。

據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，派洛斯福德牧場亞裔人口約占30%，家庭年收入約21萬8000元。許多華裔名人在此有房。據澎湃新聞報導，電動汽車公司法拉第未來的創辦人賈躍亭，在該市有多套房產。

上一則

台灣到南加貨輪遇巨浪 貨櫃陷落海危機

下一則

私密景點／蒙多西諾…北加州10個最可愛小鎮 必訪

延伸閱讀

710公路北沿屋出售 價格引民怨

710公路北沿屋出售 價格引民怨
橙縣公寓重建增350戶 居民反彈 憂帶來交通壅塞

橙縣公寓重建增350戶 居民反彈 憂帶來交通壅塞
鼓勵後院增建「迷你屋」紐約市府推新工具與貸款計畫

鼓勵後院增建「迷你屋」紐約市府推新工具與貸款計畫
撿到大便宜？ 南加海景房價低於行情 潛藏滑坡危機…

撿到大便宜？ 南加海景房價低於行情 潛藏滑坡危機…
布碌崙羊頭灣遊民所施工疑煤氣外洩 合法性存疑

布碌崙羊頭灣遊民所施工疑煤氣外洩 合法性存疑
垃圾桶配送延誤惹怨 議員籲市府暫停開罰

垃圾桶配送延誤惹怨 議員籲市府暫停開罰

熱門新聞

華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
校友周聖崴表示，XA不僅塑造了他的創作道路，也改變了他面對自我與藝術的方式。圖為他和同屆同學的合影。（周聖崴提供）

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

2026-03-14 19:00
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。（美聯社）

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

2026-03-16 22:30
持H1B工作簽證的李女士表示，突然收到來自DMV的通知信，稱其REAL ID駕照將被取消，需要重新提交身分文件辦理新證件。（受訪者提供）

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

2026-03-16 14:41
一些洛杉磯居民使用頭戴式攝影設備，記錄做家務等日常動作，協助AI學習人類在現實生活中的行為模式，並從中賺取額外收入。（示意圖由ChatGPT生成）

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

2026-03-13 16:08
制度優勢決定加州是退休、安度晚年的好地方。（示意圖取自Pexels）

加州是退休度晚年的好地方 這些福利「富人都要回來」

2026-03-18 17:32

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場