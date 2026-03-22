南加高檔住宅區 嚴管外觀惹怨

南加州高檔住宅區派洛斯福德以壯麗海景與嚴謹社區規畫聞名。圖為當地海景社區。（美聯社）

亞裔居民約占30%的南加州高檔住宅區派洛斯福德（Palos Verdes Estates）以壯麗海景與嚴謹社區規畫聞名，但近期多位屋主抱怨，當地歷史悠久的「藝術評審委員會」（Art Jury）對住宅外觀的變更管制過於嚴格，甚至延伸至外界無法看見的細節，引發對制度透明度與合理性的質疑。

據ABC 7電視台報導，居民謝里夫（Jim Sheriff）指出，該委員會對房屋外觀幾乎全面控管，「即使是鄰居或任何人都看不到的地方，只要屬房屋外部，他們都會要求審查並加以限制。」

資料顯示，藝術評審委員會成立於1920年代，歷史早於派洛斯福德建市。市府經理在回覆媒體時表示，當年由私人開發商制定限制性土地使用契約及建築標準，目的在維護自然景觀與社區整體風貌。

然而，多名居民認為制度過於僵化，對屋主造成沉重負擔。謝里夫表示，審查過程缺乏透明度，決策過程未開放民眾參與，「屋主無法出席會議為自己發聲，卻常被要求支付數千美元配合修改，令人難以接受。」他透露，曾為符合規定花費數千美元更換排水設施。

申請流程須由屋主提交設計圖至辦公室審核。辦公室每日僅於上午9時至10時開放一小時，其餘時間採預約制，且周二不對外開放。居民表示，現場經常可見手持圖紙排隊等候的屋主。

儘管排隊人潮不斷，但多數人不願公開受訪，擔心遭報復。一名不願具名的承包商說︰「整個流程其實不透明，但若想在當地承接工程，只能遵守規定。」

藝術評審委員會拒絕受訪，但透過書面聲明指出，其任務在維護當地建築的完整性、美學標準與房產價值，並強調其為私人機構，不回應媒體詢問。目前該市除藝術評審委員會外，另設市府規畫部門，屋主須同時取得雙方核准。若違反相關規定，可能面臨高額罰款。

一名屋主表示，他房屋有設施違規，但為前屋主所設，仍遭追溯開罰，金額超過1萬美元。「與相關單位溝通困難，每次預約也常有延誤狀況。」亦有居民質疑制度涉及財務動機。謝里夫指出，該機構類似屋主協會（HOA），主要收入來源為文件申請與審查費用。過去藝術評審委員會亦涉多起訴訟，包括景觀設計及近年太陽能設備爭議，法院多數判決支持對其規範權限。居民普遍認為，該制度近百年變動有限，未能與時俱進。

據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，派洛斯福德牧場亞裔人口約占30%，家庭年收入約21萬8000元。許多華裔名人在此有房。據澎湃新聞報導，電動汽車公司法拉第未來的創辦人賈躍亭，在該市有多套房產。