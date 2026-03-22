APAPA攜「木星號花車」 閃耀舊金山新年遊行

嘉賓登上木星號參與遊行。(APAPA媒體部提供)

西半球規模最大、歷史最悠久的亞洲以外農曆新年慶典–2026年舊金山 中國新年遊行日前盛大舉行。美國亞太裔公共事務聯盟（APAPA）攜以紀念鐵路華工為主題的「木星號花車」驚豔亮相，以流動的歷史敘事致敬先輩、聯結社區，成為本屆遊行中極具份量的文化與歷史符號。

本屆遊行在舊金山核心街區啟幕，全程1.3哩，吸引逾百萬民眾現場參與，ABC7電視台全程直播報導。作為深耕亞裔社區權益與公共事務的核心組織，APAPA此次集結近20名骨幹成員組成遊行隊伍，成員跨越族裔、職業背景，不少人長途跋涉奔赴現場，以實際行動踐行組織使命。

遊行現場，APAPA「木星號花車」成為焦點。花車以19世紀橫貫北美大陸的鐵路為靈感，將蒸汽機車造型與亞裔歷史記憶深度融合，命名「木星號」致敬當年推動鐵路建設的核心動力，更象徵亞裔先輩堅韌不拔的開拓精神。花車細節彰顯歷史厚重感，車身復刻鐵路華工勞作場景，鑲嵌的鐵軌、鉚釘、工具等元素，還原華工們以血汗澆築鐵路的艱辛；燈光在夜色中映襯著機車的輪廓，與遊行街道的紅燈籠、舞龍舞獅交相輝映，讓百年前的奮鬥故事在當代街頭鮮活呈現。

此次遊行，APAPA不僅獲得社區民眾的熱烈掌聲，更得到舊金山政界高度關注。州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山議長孟達文（Rafael Mandelman）、議員陳小焱（Chyanne Chen）等多位民選官員登上花車並肩遊行。威善高2016年起代表舊金山及聖馬刁縣北區，長期聚焦住房、民權等議題；孟達文身為議長，深耕社區公共服務；陳小焱2025年就職，是亞裔參政的重要力量。官員的參與凸顯APAPA與市政深度合作，彰顯亞裔社區的重要地位。

遊行圓滿成功，仰賴幕後團隊全力付出。APAPA舊金山分會負責人ChrisDo牽頭統籌本地協調工作、Jaimie Leonard全程負責後勤保障、Aaron Wedra與Huron Liverman承擔花車從尹氏莊園到舊金山的往返運輸與安全守護任務。尹氏莊園API文化中心Beth Gasang與Victor Melendres提供關鍵支援，為花車籌備與落地保駕護航。此外，ABC7電視台主持人Kristen Sze、David Louie團隊全程報導，讓APAPA歷史致敬與社區精神傳遞至更廣範圍；舊金山中華總商會主席Rodney Fong、遊行總監TongLau組織統籌，也為活動順利舉辦奠定基礎。

APAPA創辦人兼榮譽主席尹集成（CC Yin）、全國管委會主席Joe Johal、副主席兼執行長PaulHsu、運營總裁Kris Concepcion聯合發表致謝聲明，向所有參與者、支持者致以誠摯謝意。「木星號花車」不僅是對鐵路華工犧牲與奉獻的銘記，更提醒世人亞裔先輩以勞動塑造美國、以堅韌融入主流的歷史貢獻；APAPA將以此次遊行為契機，持續推動亞裔社區領導力建設、公民參與與公共服務，傳承先輩精神，為亞裔爭取更公平的發展空間。