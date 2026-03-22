聖蓋博燈會 有人氣有看點

活動現場設置多個攤位與帳棚，吸引民眾駐足、參與。（記者張庭瑜/攝影）

由世界日報與聖蓋博 市政府共同主辦的2026年聖蓋博燈會21日登場，儘管天氣炎熱、陽光強烈，現場仍人潮聚集、氣氛熱絡，不少民眾撐傘遮陽守候開幕，也有家庭攜老扶幼到場，孩童在一旁嬉戲，舞台前早早擠滿觀眾。活動將在22日持續。

今年適逢世界日報創刊50周年，主辦單位特別在22日中午12時於主舞台安排慶生活動，並準備300份Uncle Tetsu起司蛋糕免費發放，與民眾一同慶祝。另外，本地商家Dancing Spoons的暖心甜湯圓，以及台灣觀光署「黑熊騎馬」趣味燈籠，今天仍限量發放，送完為止。

聖蓋博市長曼查卡（Denise Menchaca）指出，燈會已成為城市重要年度活動之一，不僅展現多元文化，也凝聚社區向心力。她感謝世界日報與各合作單位的努力，讓活動規模逐年擴大，並邀請民眾晚間再度回到現場參與點燈儀式。

世界日報洛杉磯 社長于趾琴介紹活動。她表示，今年活動共邀集多家攤商進駐，並新增多組台灣特色燈飾，包括帝雉、藍鵲等造型花燈，讓南加州民眾能近距離感受台灣文化與藝術之美。

活動現場除花燈展示外，也設有各式攤位與舞台表演，民眾穿梭於燈區與市集之間，不時駐足拍照留念。活動舉辦期間，將持續安排武術、舞蹈與音樂演出，晚間並舉行點燈儀式，預計吸引數千人次參與，持續為南加州帶來濃厚年節氛圍。

聯邦眾議員趙美心 表示，農曆新年是全球華人重要節日，聖蓋博燈會成功將傳統文化帶入社區，透過表演、美食與市集活動，讓不同族群都能共享節慶氛圍。她也肯定主辦單位長期推動文化交流的貢獻。此外，加州參議員Sasha Renee Perez、州眾議員方樹強及洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）等民選官員亦到場致詞，表達對活動的支持，並肯定燈會對地方經濟及社區發展的助益。駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣表示，透過花燈展示，將台灣自然生態與文化創意帶到南加州，讓更多民眾認識台灣，也誠摯邀請大家前往台灣旅遊。

台灣花蓮縣政府亦派代表參與開幕儀式並指出，花蓮與聖蓋博於2025年締結為姐妹市，本次展出的花燈以花蓮山海景觀及太魯閣元素為設計主軸，象徵祝福與友誼。

此外，包括中華航空（China Airlines）在內的企業與機構代表亦到場，表達對活動的支持，並共同參與推動台美文化與觀光交流。

「2026聖蓋博市燈會」將於3月22日（周日）上午10時至晚7時持續舉辦，免費入場並提供免費停車。

停車地點供參考：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場

3、San Gabriel High School－校園北側的交通停車場（從S. Ramona St. 進入）

民眾在龍形氣球裝置前拍照留念，留下節慶回憶。（記者張庭瑜/攝影）

主辦單位於活動中頒發感謝狀予Yaamava賭場，表彰其對燈會的支持。（記者張庭瑜/攝影）

花蓮政府代表於開幕式上與聖蓋博市及主辦單位互贈紀念牌，象徵姐妹市交流與合作。（記者張庭瑜/攝影）

聯邦眾議員趙美心（左四）於開幕活動中頒發表揚狀，肯定聖蓋博燈會對社區文化的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

州眾議員方樹強（右三）於開幕活動中頒發表揚狀予聖蓋博市及世界日報，肯定活動推動文化交流的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

民眾在觀眾席及遮陽棚下觀賞表演，不少人舉起手機拍攝留念。（記者張庭瑜/攝影）

凱薩醫療（Kaiser Permanente）代表接受感謝狀，表彰對活動支持。（記者張庭瑜/攝影）

花蓮縣政府代表於開幕活動中致贈紀念禮物予聖蓋博市，象徵姐妹市情誼。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報洛杉磯社社長于趾琴於開幕式致詞，為聖蓋博燈會揭開序幕。（記者張庭瑜/攝影）

燈會街區人潮絡繹不絕，民眾逛攤、拍照，感受節慶氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

舞獅表演為聖蓋博燈會揭開序幕，現場鑼鼓喧天、氣氛熱烈。（記者張庭瑜/攝影）

主辦單位、政要及各界代表於舞台上為燈會揭幕。（記者張庭瑜/攝影）

中華航空代表出席聖蓋博燈會活動，展現企業支持社區文化活動。（記者張庭瑜/攝影）

中國信託銀行代表於活動中接受主辦單位頒發感謝狀，表彰對燈會的支持。（記者張庭瑜/攝影）