Yaamava'推跨城體驗

Yaamava'參與聖蓋博燈會展現社區投入，並結合拉斯維加斯布局打造跨城市娛樂體驗。圖為其代表出席燈會並接受表揚狀。（記者張庭瑜╱攝影）

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel參與由世界日報與聖蓋博 市政府共同主辦的聖蓋博燈會活動，展現企業深耕社區、支持文化活動的長期投入。同時，該度假村與位於拉斯維加斯的姊妹飯店Palms Casino Resort攜手打造跨城市娛樂體驗，吸引往返南加州與賭城的旅客。

此次活動中，Yaamava'代表並接受聖蓋博市與世界日報頒發表揚狀，肯定其長期支持社區文化活動與在地服務的貢獻，未來也將持續深化與社區的連結。

配合節慶活動，Yaamava'推出多項促銷與抽獎活動，包括有機會贏得2025年款Porsche 911 GT3 RS跑車；Palms亦同步推出節慶活動與抽獎，最大獎為2025年款Porsche 911 Turbo S Coupe，並結合舞獅祈福與節慶餐飲，增添年節氛圍。

距離洛杉磯市約70哩的Yaamava'，為目前唯一獲美國汽車協會（AAA）評為五鑽級的賭場度假村，擁有高規格住宿與休閒設施，包括寬敞套房、精緻餐飲、Forbes五星級水療及高空泳池露台，並設有超過7400部老虎機與多個高額投注區，提供多元娛樂選擇。

位於拉斯維加斯核心地段的Palms Casino Resort，則匯集多家知名餐飲品牌，包括牛排館Scotch 80 Prime、自助餐廳A.Y.C.E，以及米其林星級點心品牌添好運。全面翻新的賭場空間與特色主題套房，為旅客打造豐富且具特色的住宿與娛樂體驗。

兩地會員制度互通，旅客可跨城市累積積分並兌換優惠，享受從南加州延伸至拉斯維加斯的完整娛樂體驗。