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台灣到南加貨輪遇巨浪 貨櫃陷落海危機

編譯陳盈霖／綜合報導
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長堤港近幾個月內出現二起貨櫃傾斜危機。圖為六個月前在同一港灣附近發生超過70個貨櫃落海事件。（美聯社）
長堤港近幾個月內出現二起貨櫃傾斜危機。圖為六個月前在同一港灣附近發生超過70個貨櫃落海事件。（美聯社）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，總部在香港的東方海外（OOCL）貨櫃航運有限公司旗下「向日葵號」（Sunflower）」貨輪日前從台灣出發，在橫越太平洋期間遭遇劇烈風浪，導致多個貨櫃落海，部分貨櫃出現擠壓變形、傾斜甚至懸空等危險狀況，長堤港（Port of Long Beach）已展開多日清理作業並設立禁區。儘管輪船整體結構並未受損，然相關單位21日強調，清理作業才剛開始，恐耗費多時。

根據航行紀錄，該貨輪在前往南加州途中，於阿留申群島（Aleutian Islands）遭逢高達20呎高巨浪，至少有32個貨櫃落海，數十個貨櫃受損，日前抵達洛杉磯外海後，基於安全考量在外海停留數日，讓專業團隊評估貨櫃狀況。

官員指出，船舶進港前已進行外部檢查，加強固定繩索穩定搖搖欲墜的貨櫃，以降低進港風險，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也在貨輪周圍設立約100碼禁區，不允許他人靠近，以便工作人員穩定移除受損貨櫃。

據悉，這是長堤港近幾個月內出現的第二起貨櫃傾斜危機，六個月前在同一港灣附近發生超過70個貨櫃落海事件，貨物散落港灣，港口進行大規模清理作業。

海事專家Sal Mercogliano表示，極端天候容易造成貨櫃堆疊失衡，導致連鎖反應。「貨櫃堆疊方式有點類似樂高積木。一旦一個倒了，其他也會跟著倒，就像疊疊樂遊戲般，最終都會掉入海中」。他表示，強風巨浪會讓船身左右偏航，海浪可能越過船頭，有時會導致貨櫃倒塌或固定設備斷裂失效等。

官員指出，清理受損貨櫃是項精工細活，主要是避免進一步造成環境污染。梅爾科利亞諾說，將這些貨櫃一一卸下貨輪是一項艱鉅任務，需確保不會再發生任何掉落事件。他同時警告，由於部分貨櫃已擠壓變形，清理過程中仍可能出現新風險，包括船上貨物外露等。

目前尚不清楚受損貨櫃內部裝載貨物的種類。在所有貨櫃安全卸載並完成檢查前，貨物受損規模，及是否對環境造成潛在影響仍有待進一步評估確認。

洛杉磯

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