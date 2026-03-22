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河濱縣計票誤差大 警查扣檢長批無依據

洛杉磯訊
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河濱縣特別選舉傳出票數差異，執法人員查扣選票並展開調查，圖為選票清點與證物檢視情境示意圖。（ChatGPT生成示意圖）
河濱縣特別選舉傳出票數差異，執法人員查扣選票並展開調查，圖為選票清點與證物檢視情境示意圖。（ChatGPT生成示意圖）

河濱縣去年11月特別選舉出現票數差異，機器計票逾65萬7000張，與手寫紀錄約61萬1000票相差4萬5800票；河濱縣警長Chad Bianco已啟動調查並查扣選票重新清點，但此舉引發加州檢察長邦塔（Rob Bonta）批評缺乏依據，雙方意見分歧升高。

據ABC 7電視台報導，Chad Bianco 20日在記者會指出，目前無法斷定差異原因，強調問題規模龐大，並非一般誤差。他表示，調查目的在釐清選舉結果是否準確，無論最終結果為何，都須透過完整清點確認。警方已依搜索令帶走多箱2025年特別選舉相關選票資料。Chad Bianco並透露，法官已下令指派特別監督員，全程監督調查員重新清點選票。

另一方面，河濱縣書記處書記官Art Tinoco則為機器計票結果辯護，指出手寫紀錄由臨時人員填寫，可能因長時間工作產生誤差，導致數據不精確。

邦塔則批評河濱縣警局，邦塔說，此次調查在規模與範圍上前所未見，且似乎基於已被選務機關駁斥的說法。他並指出，其辦公室已於過去一個月兩度致函要求停止相關行動。對此，Chad Bianco回應，對調查遭到反對感到憂慮，認為在事實未明前，不應阻止調查進行。

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