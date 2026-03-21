聖蓋博市燈會╱聖蓋博谷交響樂團 展別具風格音樂盛宴

南加州備受矚目的聖蓋博谷交響樂團（SGV Symphony）也將首次亮相聖蓋博燈會舞台，帶來一場別具風格的現場音樂盛宴。（Alex Deng提供）

洛杉磯 世界日報聯合聖蓋博市政府主辦的「2026聖蓋博市燈會」，將於3月21日與22日盛大登場。南加州備受矚目的聖蓋博谷交響樂團（SGV Symphony）也將首次亮相燈會舞台，帶來一場別具風格的現場音樂盛宴，以鋼琴與薩克斯風二重奏呈現動感十足的爵士樂演出，為節慶增添藝術氣息。

樂團聯絡人Alex Deng表示，聖蓋博谷交響樂團的成立與發展，是一場深耕社區、由下而上的文化實踐。樂團以社區倡議、公民參與與節慶文化為核心，致力透過旗艦級交響製作與多元社區演出，將現場音樂帶入人們日常生活的「第三空間」。他強調，樂團由聖蓋博谷居民共同建立，並與在地企業、社區領袖及各界參與者攜手合作，營造共享的文化氛圍，讓表演藝術不僅活絡經濟，也深化地方認同與區域自豪感，進一步推動聖蓋博谷成為南加州的重要文化據點。

根據樂團官方資料，該樂團成立於2025年5月，為「藝術搭建溝通橋樑」（Arts Bridging the Gap, ABG）旗下的重要藝術計畫之一。交響樂團的成立，亦承載著重新定義21世紀管弦樂團角色的使命，致力讓現場音樂成為社區生活不可或缺的一部分。