聖蓋博市燈會╱刀光棍影齊出 少林功夫院展武術魅力

少林功夫院將為「2026聖蓋博市燈會」帶來精彩的功夫表演，透過拳法與兵器展示，呈現中華武術的力與美。（釋延輝提供）

少林功夫院將於3月21日白天登上「2026聖蓋博市燈會」舞台，帶來一場20多分鐘的功夫表演，透過拳法與兵器展示，呈現中華武術的力與美。

少林功夫院負責人、少林寺 第34代武僧釋延輝表示，此次演出將以少林功夫為主軸，涵蓋多種經典招式與套路，包括少林拳法、醉拳、象形拳等，並結合兵器表演，如九節鞭、刀與棍等，內容豐富多元，兼具觀賞性與傳統文化內涵。

釋延輝指出，本次演出預計將有20至30名學員參與，年齡層從5歲兒童到40、50歲的成人不等。不同年齡的學員將各自展現所學，呈現少林功夫的多樣面貌。

談及越來越多成人學習功夫，釋延輝表示，不少學員是出於健身與強身健體的需求。許多長時間久坐的上班族，如醫師、會計師等，透過練習功夫改善體能，同時也學習基本防身技巧，達到身心平衡的效果。

少林功夫院成立已有約15年，由釋延輝創辦並親自授課。他早年於少林寺習武，擁有深厚的武術底蘊，致力於在海外推廣正宗少林功夫，讓更多人接觸並了解這項傳統文化。

釋延輝表示，今年計畫帶領部分學員參加舊金山 舉辦的武術比賽，甚至挑戰全美武術隊選拔，讓有志於競技的學生能進一步提升實力。對於年輕學員而言，參與比賽不僅有助於建立自信，也能成為未來升學與發展的一種經歷。