聖蓋博燈會/C-SKY獻唱獨立音樂 帶來溫暖旋律

C-SKY長期專注於不插電流行與獨立流行音樂的創作與演唱。（受訪者提供）

「2026聖蓋博市燈會」活動期間，多元演出將於舞台輪番呈現，其中創作歌手C-SKY將帶來多首原創與翻唱作品，為現場觀眾呈現溫暖、輕鬆且富有情緒層次的音樂演出。

C-SKY為Sky Chen的藝名。她表示，此次演出將以流行與獨立流行風格為主，選唱包括「Secret」、「Daisy」等作品，整體音樂氛圍偏向溫暖細膩，並融入故事性與情緒表達，呈現貼近日常的音樂敘事。演出形式以吉他彈唱為主，搭配簡單的原聲編排與伴奏，著重聲音的純粹度與現場互動感，使觀眾在戶外節慶環境中感受自然、輕鬆的聆聽體驗。

C-SKY長期專注於不插電流行與獨立流行音樂的創作與演唱。在音樂創作之外，也持續發展圍繞音樂的視覺表達，涵蓋影像呈現、舞台氛圍與整體美學風格，嘗試將聲音與畫面整合，形塑一致的敘事體驗。

在創作內容方面，C-SKY多以青春、關係與情緒為主題，整體風格偏向細膩與真實，並帶有浪漫與電影感。其作品透過簡約編曲與旋律鋪陳，呈現情緒層次與個人觀察，形成具辨識度的音樂表達。她表示，目前演出形式會依場地條件調整，常以吉他彈唱或小型樂團編制呈現，並視現場需求進行編排調整。