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鑽石吧攜退休人員協會 4╱10前免費報稅

記者楊青╱鑽石吧報導
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2025年度報稅季即將結束，美國退休人員協會（AARP）與鑽石吧合作，4月10日前為符合收入資格人士提供免費報稅服務。

AARP的志工們4月10日前的每周五，將在鑽石吧中心（Diamond Bar Center）提供預約制免費協助服務，時間是上午9時至下午3時。申請此服務者的收入，須屬於中低收入範疇。

納稅人須提供所有必要的資訊和文件，以確保報稅順利完成。包括報稅表上列出的納稅人（及配偶）的政府簽發帶照片的身分證、報稅表列出的所有納稅人及受扶養人的社會安全卡（Social Security Card）或個人納稅識別號（ITIN）、上一年度的報稅表副本、各類收入證明文件等。

其他文件還包括，若透過「醫療保險市場」（Marketplace）購買保險，需提供1095-A表格。抵押貸款利息、醫療/牙科費用、慈善捐款，以及已繳納的銷售稅、所得稅或房產稅的憑證、已繳納的聯邦及州所得稅記錄、用於辦理退稅直接存入或應稅直接扣款的支票帳戶或儲蓄帳戶資訊（需提供列印或原稿）。

若持有「身分保護個人識別碼」（IP PIN），請務必攜帶國稅局（IRS）或州稅務部門近期寄發的其他各類信函。

如需查閱預約時應攜帶的所需文件清單，請造訪AARP的「Tax Aide」網頁https://taxaide.aarpfoundation.org/。希望了解更多詳情或預約，可致電鑽石吧市公園與娛樂部門，電話909-839-7070。

鑽石吧 醫療保險 國稅局

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