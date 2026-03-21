Path of Hope Network「百雙小手」做公益

非營利組織「希望之路」在爾灣市政府廣場舉辦「百雙小手畫出希望」融合公益活動。（主辦者提供）

非營利組織「希望之路」（Path of Hope Network）日前在爾灣市政府廣場舉辦「百雙小手畫出希望」融合公益活動。活動邀請近百家庭參與，百名兒童，包括普通兒童與特殊需求兒童，共同在長達30米的巨型畫卷上創作。孩子們以城市地標與社區特色為主題，用色彩描繪夢想，用畫筆傳遞希望。

爾灣市華裔女市議員Melinda Liu肯定活動的意義，並向Path of Hope Network頒發表揚狀，表彰該組織在推動社區融合與支持特殊需求家庭方面的貢獻。

副市長辦公室代表Steven Alves亦出席活動並參與頒獎儀式，與家庭們一同見證這溫馨的時刻。孩子們站在同一幅畫布前，每一雙小手都是希望，每一次落筆都是連結，每一份參與都是支持。組織者表示，「百雙小手畫出希望」不僅是一場藝術活動，更是關於理解、接納與社會責任的實踐。

Path of Hope Network創辦人Diana Taylor是一位母親、教育工作者及美國海軍預備役軍人，她長期關注兒童神經發展與融合教育議題。她說：「當100個孩子站在同一幅畫布前，看到的不是差異，而是未來。融合不只是口號，而是一種持續的行動。」

Path of Hope Network總部設於加州橙縣爾灣市，致力支持特殊需求兒童及其家庭，推動社區融合並提升公眾認知。組織將持續舉辦每月融合公益項目，讓每個孩子都被接納、被支持，健康快樂成長。同時，「百雙小手畫出希望」將打造為年度品牌活動，未來計畫在全美多個城市設立分支機構，逐步建立更廣泛的支持網絡。