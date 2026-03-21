民宅藏700貓狗 洛縣突擊救援

洛杉磯縣一處動物救援行動於20日清晨展開，相關單位表示，現場查獲約400隻狗與300隻貓。圖為案發民宅所在社區。（取自谷歌地圖）

洛杉磯縣一處動物救援行動於20日清晨展開，相關單位表示，此次行動規模龐大，現場查獲約400隻狗與300隻貓，可能是全美歷來最大宗的動物查扣案件之一。

洛杉磯縣動物管理局（DACC）於當日上午7時左右，持搜索令前往Lake Hughes地區266街西46000號路段的一處住宅進行調查。調查人員指出，該處動物由Rock N Pawz動物救援機構負責人Christine De Anda監管，搜索行動是針對其涉嫌違反動物福利法規展開。

執法人員抵達後，發現動物數量龐大，初步估計共有約400隻狗與300隻貓。隨行的獸醫團隊已在現場對動物進行分級檢傷，並將需要緊急醫療處置的動物送往各動物照護中心進一步治療。

官方表示，此次查扣的犬貓數量為DACC歷來之最，有可能為全美同類案件中規模最大一次。

目前現場仍有超過70名工作人員持續進行處理工作，此外公共工程局與公共衛生局代表也在場，針對可能涉及的其他違規事項展開進一步調查。

DACC官員指出，此次大規模救援行動，已對現有資源與收容量造成壓力，目前正與各地領養機構及動物福利團體合作，協助為約700隻貓狗尋找新家。

為因應安置需求，DACC轄下動物照護中心將延長開放時間，並將於3月22日（周日）上午11時至下午5時對外開放，以加速領養與安置作業。目前開放的動物照護中心包括阿古拉山（Agoura Hills）、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）、卡斯泰克（Castaic）、Carson/Gardena、Downey、Lancaster，以及Palmdale。詳情可至https://lacountyanimals.org/save-a-life/animal-care-centers/