內州倉庫工人突遭裁員：被AI機器人取代

拉斯維加斯一批倉庫工人近日向媒體投訴，指他們在毫無預警的情況下遭到解雇，而公司正逐步以人工智慧（AI）機器人取代人力。示意圖。（示意圖取自unsplash）

據8 News Now電視台及多家當地媒體報導，拉斯維加斯一批倉庫工人近日向媒體投訴，指他們在毫無預警的情況下遭到解雇，而公司正逐步以人工智慧 （AI）機器人取代人力。

報導指出，裁員事件發生於3月8日，地點位於大型酒類與飲料分銷商Southern Glazer在拉斯維加斯的倉儲設施。該公司在美國及加拿大 均設有營運據點，是北美重要的酒類分銷企業之一。

一名要求匿名的被裁員工人表示，倉庫內工作內容高度重複，主要包括從貨架揀選商品，並組裝成棧板，準備配送至各零售商。他指出，這些原本由人工完成的流程，如今已逐步由機器取代。他說：「我們做的事情幾乎一樣，而這些工作現在都由機器完成了，」並透露在遭解雇前，曾親眼見到相關自動化設備投入運作。

另一名同樣被裁的工人則對自動化的實際效果提出質疑。他表示，引入機器後反而增加了部分工作負擔。他說：「我只看到工作變得更多，」並指出倉庫環境存在潛在風險，「如果有酒瓶破裂，酒精灑到電子設備上，會發生什麼情況？」

根據兩名受訪者說法，原本由100多名員工組成的倉庫團隊，此次約有50人遭裁撤。不過，他們指出，負責配送的司機並未受到影響，「司機目前還沒有被取代，因為自動化技術暫時還做不到那一步。」

儘管如此，未被裁員的員工同樣感到不安。受訪者透露，仍在職的同事普遍情緒低落，對公司決策感到不滿，也擔心自己將成為下一波裁員對象。一名員工說：「很憤怒，也很恐懼，因為不知道自己什麼時候會失去工作。」

受訪工人認為，AI對就業市場的衝擊才剛開始，「這可能只是AI引發失業潮的冰山一角，」並呼籲政府考慮透過立法，保障勞工權益，減緩技術替代人力帶來的衝擊。

目前，兩名受訪者均表示正積極尋找較不易被AI取代的工作領域。媒體也已多次聯繫Southern Glazer尋求回應，但截至發稿前尚未獲得回覆。