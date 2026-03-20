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聖蓋博燈會／美國少林功夫中心 表演者跨年齡層

記者張宏／洛杉磯報導
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美國少林功夫中心學員們。（釋延光提供）
美國少林功夫中心學員們。（釋延光提供）

世界日報活動的老朋友美國少林功夫中心將在「2026聖蓋博市燈會」登台演出，屆時為大家帶來來自不同年齡層中國功夫愛好者的精彩技藝。

美國少林功夫中心創辦人、少林功夫師傅釋延光表示，他自幼在少林寺習武，來到美國推廣中國功夫已有近20年，而功夫中心成立也已邁入第18個年頭。多年來，他致力將少林功夫與其背後的文化精神，介紹給不同族裔的學員與家庭，尤其是主流社會，中國功夫在美國需要更強的文化輸出和推廣才能有更好的發展。和一般武館不同，他們重點不是教孩子一套拳如何打，而是特別重視兒童品格培養與紀律訓練。希望孩子不僅學會功夫動作，更能在學習過程中建立專注、守紀律與尊重他人的態度。希望孩子不只是會打功夫，而是同時具備良好的品格，這也是少林功夫的武德精神。

針對此次燈會演出內容，釋延光指出，演出將搭配傳統音樂，學員身著具有中國元素的服裝登場，表演將涵蓋基礎拳法與少林寺傳統兵器展示，包括刀、槍、劍等，並安排多人參與的集體拳術演出，展現整齊畫一的氣勢與節奏感。參與表演者年齡橫跨甚廣，從4歲幼童到50、60歲的成人學員皆有。

在學員背景方面，釋延光說，早期學生以華裔、新移民家庭為主，近兩年則有越來越多美國出生的華裔、西裔及白人家庭加入。許多非華裔家長關注的並非高難度招式，而是功夫對孩子品格與個人成長的正面影響。

美國少林功夫中心將為燈展帶來極具氣勢的少林武術演出。（釋延光提供）
美國少林功夫中心將為燈展帶來極具氣勢的少林武術演出。（釋延光提供）

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