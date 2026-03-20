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台中榮總洛杉磯遠距據點 提供一對一諮詢

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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洛杉磯僑務委員潘意玲表示，遠距第二意見服務可協助海外民眾不必返台，即可由台中榮總專科醫師透過視訊獲得專業醫療建議。（記者張庭瑜╱攝影）
洛杉磯僑務委員潘意玲表示，遠距第二意見服務可協助海外民眾不必返台，即可由台中榮總專科醫師透過視訊獲得專業醫療建議。（記者張庭瑜╱攝影）

台中榮民總醫院（台中榮總）近年積極拓展遠距醫療服務，提供海外民眾透過視訊方式取得醫療第二意見。近日於洛杉磯增設遠距服務點，吸引僑民關注。負責該項目的洛杉磯僑務委員潘意玲表示，此服務由台中榮總專科醫師透過視訊進行一對一說明，就檢查報告與病情發展提供專業解析，協助個案釐清後續治療方向。

潘意玲指出，遠距諮詢並非直接診斷或開立處方，而是依據個案提供的檢驗數據、影像資料與病歷內容，進行專業評估，性質屬第二意見。民眾可透過掃描QR Code加入LINE聯繫窗口，預先上傳相關資料，待院方審閱後安排視訊時間，再由專科醫師說明並提供建議。

整體服務模式，類似台灣部分醫院設置的特別門診，強調預約制與充分溝通，讓個案能在不受時間壓力的情況下深入討論病情。潘意玲說明，一般門診因患者眾多，醫師問診時間有限；特別門診則提供較充裕的一對一諮詢空間，讓醫師能就檢查數據與治療選項進行深入討論。遠距第二意見服務正是將此模式延伸至海外，讓旅外民眾無須長途返台，即可先行獲得專業建議。此服務不限台灣民眾使用，持有台灣健保卡者可適用健保相關給付，外籍人士亦可自費申請，詳細費用及申請方式由院方統一說明。

針對部分長者不熟悉手機操作的問題，潘意玲表示，家屬可協助透過LINE、Facebook或Zoom等視訊工具連線，或親至遠距服務中心由工作人員協助操作。醫療資料均由當事人自行上傳與管理，服務中心僅提供技術支援，不保存或代為處理個人醫療內容，以確保隱私安全。

更多詳情，可致電服務專線電話626-854-5787。

中華民國台中榮民總醫院於洛杉磯設立遠距服務據點，提供海外民眾透過視訊取得專科醫師...
中華民國台中榮民總醫院於洛杉磯設立遠距服務據點，提供海外民眾透過視訊取得專科醫師一對一醫療第二意見諮詢。（記者張庭瑜╱攝影）

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