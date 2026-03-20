聖蓋博獲50萬補助 改造Smith Park泳池

聖蓋博市議員吳程遠（中）當天率市府社區服務處主管Rebecca Perez出席頒發儀式。（吳程遠提供）

聖蓋博 市近日成功爭取到由洛杉磯縣區域公園與開放空間管理局，發放的2026年Measure A（公園法案補助金）50萬美元，並將用於Smith Park泳池設施整修及相關改善工程，進一步提升在地居民的休閒環境與公共設施品質。

該補助計畫於17日在縣政府舉行受贈典禮。今年全洛杉磯縣共有72項公園與開放空間計畫獲得資助，總金額達7800萬美元，涵蓋多個城市。聖蓋博市在眾多申請案中脫穎而出，成功取得補助，為推動地方公園改善再添助力。

聖蓋博市隸屬洛杉磯縣第一區，市議員吳程遠當天率市府社區服務處主管Rebecca Perez出席頒發儀式。他表示，感謝洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）長期對地方建設的支持，讓市府得以推動重要公園改善計畫，造福在地居民。

吳程遠指出，市府將持續積極爭取各級政府資源，無論是聯邦、州或縣級補助，都會主動規畫並申請最符合城市需求的項目，讓有限資源發揮最大效益。他強調，完善公共設施不僅提升生活品質，也有助於城市長遠發展。

此次Smith Park改善計畫，將針對泳池設施進行全面升級，包括提升安全性、改善使用功能，並同步優化公園整體環境，讓居民擁有更完善的休閒與運動空間，同時強化公園作為社區活動核心的角色。

Measure A為洛杉磯縣重要的公園與開放空間資金來源之一，透過競爭型補助機制，支持各城市進行公園改善與環境升級，並促進社區永續發展與資源公平分配。聖蓋博市府表示，未來將持續善用相關資源，推動基礎建設升級，打造更安全、宜居且充滿活力的城市環境。