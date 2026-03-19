聖蓋博燈會／融合動漫與音樂 迴聲樂隊活力十足

樂團成員在演出現場合影。（Echohearts Band提供）

洛杉磯世界日報聯合聖蓋博市政府主辦的「2026聖蓋博市燈會」，每年皆吸引大量民眾前來共襄盛舉，今年更強化舞台節目內容，主打現場流行音樂演出的迴聲樂隊（Echoheart Band）為燈會帶來活力。

迴聲樂隊帶來融合日本 流行音樂與動漫經典曲目的精彩演出。透過精心編排的曲目與現場樂器演奏，搭配輕快明亮的節奏與富有感染力的演唱，為觀眾營造輕鬆愉悅的節慶氛圍。

根據樂團提供資料，迴聲樂隊長期專注於現場流行音樂演出，曲目橫跨日本流行音樂以及動畫、影視作品中的主題曲與插曲。這類作品雖多源自動漫與影視，但在旋律設計與編曲結構上往往具備高度完整性與情感張力。樂團透過現場重新詮釋，使音樂不僅保留原有特色，更增添現場演出的層次感與動態變化。

本次演出曲目涵蓋多首知名作品，包括「鋼之煉金術師」片頭曲「Again」、日本樂團Yorushika的「Itte」，以及動漫樂團「MyGO!!!!!」劇中曲「春日影」等，曲風橫跨抒情與高能量編制，展現多元音樂面貌。

樂團成員陣容強大，由主唱葉子、吉他手Jim與Irene、貝斯手Tiff，以及鼓手濤共同組成。成員背景各異，涵蓋不同音樂訓練與表演經歷，在長期合作中培養出高度默契。於編曲與現場演出過程中，團員之間透過細緻分工與即時互動，呈現層次分明的音樂表現。

近年來，該樂隊活躍於各類動漫與流行文化活動，曾參與Anime Expo、Anime Pasadena及Anime Impulse等大型舞台演出，表演形式不僅止於歌曲詮釋，更著重整體氛圍營造與觀眾互動，透過節奏帶動、情緒鋪陳與即時交流，提升整體觀演體驗。

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