阿罕布拉多處公園 即起提供免費WiFi

阿罕布拉市公園設置免費WiFi標示牌，民眾可透過掃描QR Code或連線使用公共網路服務。（取自市府Instagram）

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）政府近日宣布，即日起在市內多處公園提供免費WiFi（無線網路）服務，讓居民在戶外休憩、運動或陪伴家人時，也能隨時上網，提升公共空間使用便利性。該項計畫由市府推動，並結合加州眾議員方樹強（Mike Fong）爭取的州級資金支持，屬於縮小數位落差（digital divide）的重要措施之一。

根據市府透過Instagram及社群平台發布的資訊，目前已提供免費WiFi的地點包括Alhambra Park、Almansor Park、Emery Park、Granada Park及Story Park，另在Joslyn Center亦可使用相關服務。

加州眾議員方樹強（中）向阿罕布拉市提供20萬美元經費支援公園WiFi建設，並與市府人員合影。（取自市府Instagram）

市府表示，該項建設已完成安裝並正式啟用，並透過剪綵儀式對外宣布，象徵公園數位基礎設施邁入新階段。

事實上，阿罕布拉推動公園升級已行之有年。早在州政府2022至2023年度預算中，即編列約170萬美元資金，用於公園改善工程，其中就包括WiFi建設、電動車充電設施等公共服務升級。

阿罕布拉市政府舉行剪綵儀式，宣布多處公園正式啟用免費WiFi服務，多位官員與社區代表出席。（取自市府Instagram）

隨著遠距工作、線上學習與行動上網需求增加，公共WiFi逐漸成為城市基礎設施之一。尤其在學生、低收入家庭及長者族群中，免費網路服務被視為縮短數位落差的重要工具。阿罕布拉此次將網路服務從室內公共設施延伸至戶外公園，使居民即使在開放空間也能連線，兼顧休閒與實用性。不過，在南加州地區，目前多數城市的免費WiFi仍集中於圖書館、社區中心等室內空間，全面在多處公園提供無線網路的案例相對有限。

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