聖蓋博燈節╱美國國際音樂藝術學校學生 學生弦樂奏鳴
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由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦的「2026聖蓋博市燈會」本周末舉行。來自美國國際音樂藝術學校（America International Music Art Center）的學生將帶來精彩的弦樂演奏，為燈會增添濃厚的藝術氣息。
校長黃學文（Edison Huang）介紹，此次演出由多位初中與高中學生組成弦樂小組，演奏形式融合電鋼琴、小提琴、大提琴與貝斯等樂器，將呈現三首不同風格的曲目，包括抒情作品「Let You Break My Heart Again」、充滿電影感的「Porco Rosso」，以及古典氣息濃厚的「Fantasia for Strings」。透過多種弦樂與鍵盤的搭配，學生們將展現扎實的音樂基礎與團隊合作能力，為現場觀眾帶來富有層次的現場演出。
黃學文表示，學校每年都會舉辦學生音樂會，今年活動還邀請到知名大提琴演奏家朱亦兵到訪交流，他對學生們的弦樂演奏給予高度肯定。他指出，未來能為學生創造更多公開演出的機會，尤其是在華人社區的舞台上，讓年輕音樂學子能有更多展示才華的機會。黃學文補充，學校也經常邀請知名音樂家舉辦大師班或交流活動，幫助學生在音樂學習上持續精進。
美國國際音樂藝術學校創立於2009年，長期致力於音樂教育與藝術推廣，學生年齡層從幼兒到六、七十歲的成人皆有，形成跨世代學習的音樂社群。黃學文在音樂界也有知名度。他是加州第一位獲得鋼琴調音技師藝術家文憑的施坦威調音師，也是首位為洛杉磯及好萊塢多家大型劇院調音的華人技師，曾為好萊塢華納、派拉蒙等電影公司，以及NBC、CBS等電視台調校鋼琴，因此被業界人士稱為「鋼琴調音界的李小龍」。
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