聖蓋博燈節╱美國國際音樂藝術學校學生 學生弦樂奏鳴

美國國際音樂藝術學校的學生將在聖蓋博市燈會上帶來精彩的弦樂演奏。（黃學文提供）

由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦的「2026聖蓋博市燈會」本周末舉行。來自美國國際音樂藝術學校（America International Music Art Center）的學生將帶來精彩的弦樂演奏，為燈會增添濃厚的藝術氣息。

校長黃學文（Edison Huang）介紹，此次演出由多位初中與高中學生組成弦樂小組，演奏形式融合電鋼琴、小提琴、大提琴與貝斯等樂器，將呈現三首不同風格的曲目，包括抒情作品「Let You Break My Heart Again」、充滿電影感的「Porco Rosso」，以及古典氣息濃厚的「Fantasia for Strings」。透過多種弦樂與鍵盤的搭配，學生們將展現扎實的音樂基礎與團隊合作能力，為現場觀眾帶來富有層次的現場演出。

黃學文表示，學校每年都會舉辦學生音樂會，今年活動還邀請到知名大提琴演奏家朱亦兵到訪交流，他對學生們的弦樂演奏給予高度肯定。他指出，未來能為學生創造更多公開演出的機會，尤其是在華人社區的舞台上，讓年輕音樂學子能有更多展示才華的機會。黃學文補充，學校也經常邀請知名音樂家舉辦大師班或交流活動，幫助學生在音樂學習上持續精進。

美國國際音樂藝術學校創立於2009年，長期致力於音樂教育與藝術推廣，學生年齡層從幼兒到六、七十歲的成人皆有，形成跨世代學習的音樂社群。黃學文在音樂界也有知名度。他是加州第一位獲得鋼琴調音技師藝術家文憑的施坦威調音師，也是首位為洛杉磯及好萊塢 多家大型劇院調音的華人技師，曾為好萊塢華納、派拉蒙等電影公司，以及NBC、CBS等電視台調校鋼琴，因此被業界人士稱為「鋼琴調音界的李小龍」。