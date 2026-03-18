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不衛生 洛縣餐飲、超市停業整頓

洛杉磯訊
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洛杉磯縣衛生局公布的信息顯示，近日，南加多個華資餐飲店因衛生問題被責令閉門整改。（示意圖取自Pexels）
洛杉磯縣衛生局公布的信息顯示，近日，南加多個華資餐飲店因衛生問題被責令閉門整改。（示意圖取自Pexels）

南加州華人聚集區近期接連有多家餐飲業者因衛生問題遭勒令停業，其中包括知名度高的華資超市也在名單之列。根據洛杉磯縣公共衛生局公布的資料，2月初以來，聖蓋博谷多個城市，包括亞凱迪亞、聖蓋博、蒙特利公園、阿罕布拉、羅斯密及艾爾蒙地（El Monte）等地，已有多家餐廳與華人超市因違規被要求暫停營業。

衛生局資料顯示，多數停業原因與鼠患及蟲害有關，還有清潔消毒措施不足及汙水問題等。南加華人熟知的亞凱迪亞市聖塔安妮塔購物中心（The Shops at Santa Anita）內的99 Ranch Market因檢出鼠患、交叉汙染且衛生評分低於70分，於2月25日遭勒令停業，並於3月11日完成改善後復業。

根據一個專門公開洛杉磯縣衛生局衛生調查報告的Instagram帳號，出問題的99 Ranch Market在2026年2月25日接受檢查時，被發現存在多項違規情形。包括現場有員工未依規定進行手部清潔及更換手套，在處理不同食材與作業時未更換手套，還有員工在食品製作區飲用開口飲料以及部分食品保存時間超出規範或未標示時間等。

記者向洛縣公共衛生局查詢完整報告，截至截稿前尚未獲回覆。

綜合KTLA5電視台的報導，除了該超市，多家位於華人聚集區的餐廳也因鼠患與蟲害問題被要求停業，包括華埠「Chinatown Express」、蒙特利公園「Fang-Huo」、聖蓋博「Liu Roast Fish」與「Potato Powder Love Noodle」、羅斯密「Sea Harbour Seafood Restaurant」與「Tantawan Thai Kitchen」，以及聖蓋博「WAH Sing Dim Sum」與艾爾蒙地「WeChat Cafe」等。其中，多數業者在完成清理與整改後已於數日內恢復營業，但「Tantawan Thai Kitchen」與「WeChat Cafe」截至發稿仍未公布復業時間。

此外，也有業者因清潔與消毒程序不符合規定遭勒令停業。例如艾爾蒙地「Comika」與南巴沙迪那（South Pasadena）「Simplee Boba」，皆因未具備適當清潔消毒方法被關閉，其中「Simplee Boba」已於隔日復業。

另有店家涉及汙水問題。阿罕布拉「Fresh Farm Outlet」因汙水外洩，於2月18日遭勒令停業，並於當天完成改善後恢復營業。

同時，部分店家因整體衛生評分未達標準而被要求停業。蒙特利公園市「Milk & Co. Cafe」因評分低於70分於2月13日關閉，經改善後於2月17日復業。

洛縣公共衛生局表示，業者在完成相關清潔、消毒與修復措施並通過複檢後即可恢復營業，並呼籲餐飲業者持續維持好的衛生管理，以符合食品安全規範。衛生局同時提醒民眾，可透過官方平台查詢餐廳衛生評分與稽查紀錄，作為外出用餐參考。

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