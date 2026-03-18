新食物指南蛋白質加倍 專家憂誤導

史丹福大學醫學院教授加德納指出，新版金字塔圖像建議蛋白質攝取量接近過去的兩倍，可能讓民眾誤以為蛋白質普遍不足。（ZOOM截屏）

美國社區媒體會議（ACoM）13日舉辦線上研討會，聚焦聯邦衛生與公共服務部（HHS）與農業部1月公布的2025年至2030年「美國人膳食指南」新版食物金字塔。新版指南將蛋白質、全脂乳製品、健康脂肪、蔬果列為優先項目，並將全穀類放在最下方，同時強調減少精製碳水、添加糖與高度加工食品，引起廣泛熱議。

史丹福大學醫學院教授加德納（Christopher Gardner，音譯）表示，美國早期曾使用食物金字塔作為主要飲食指南，2011年改為餐盤形式，而新版指南重新採用金字塔圖像並採上下翻轉設計。他指出，若閱讀完整膳食指南內容，其實許多建議與過去版本相似，例如鼓勵民眾多吃天然食物、減少添加糖與超加工食品。

不過，他指出新版金字塔圖像將蛋白質置於突出位置，且建議攝取量接近過去的兩倍，可能讓民眾誤以為蛋白質普遍不足。他表示，目前市場上已有大量標榜高蛋白的產品，包括飲料、零食等，「蛋白質幾乎被加入各類食品」，新指南的訊息可能進一步強化這種趨勢。

加德納還提到，先前膳食指南顧問委員會在審查研究後提出的主要建議之一，是增加豆類、豌豆與扁豆等植物性蛋白的攝取，同時減少紅肉與加工肉品。他表示，新版金字塔在呈現方式上同時強調肉類與乳製品，可能讓部分訊息變得不夠清晰。

紐約大學營養與公共衛生榮休教授內斯特爾（Marion Nestle，音譯）則從食品政策角度分析新版指南。她表示，過去膳食指南由科學顧問委員會主導研究與撰寫，但現在委員會主要提出建議，最終版本由政府部門制定。她指出，新版指南強調教育民眾做出健康選擇，並多次提到「個人責任」。若政策重點放在個人選擇，政府角色就會偏向提供資訊，而非透過稅收、標示、行銷限制或食品成分規範等方式直接影響食品市場。

談到超加工食品，內斯特爾表示，這類食品通常屬工業化生產，保存期限長且取得方便，也是企業重要的利潤來源。她指出，對部分低收入家庭而言，即使了解健康飲食的重要性，也可能因交通、時間、廚房設備或居住環境等因素，更依賴方便取得的加工食品。

氣候組織Climate Healers創辦人拉奧（Sailesh Rao，音譯）從環境角度出發，發言稱肉類與乳製品生產涉及較高的土地與水資源使用，也與溫室氣體排放相關；相較之下，豆類、扁豆、穀物與蔬果等植物性食物的資源消耗較低。此外，若飲食結構增加植物性食物比例，可能有助於降低農地與水資源壓力，同時減少畜牧業相關排放與抗生素使用。