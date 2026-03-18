熱浪將襲南加 各縣市開放降溫中心

洛杉磯地區降溫中心分布圖，綠色標記顯示全市各圖書館與社區設施開放供民眾避暑，涵蓋市中心、聖費南度谷及南洛杉磯等地區。（取自官方網站）

一波可能創下歷史新高的熱浪正籠罩南加州，高溫預計將持續近一周，對公共健康構成威脅。各地政府已全面提升警戒，並緊急開放多處圖書館與社區設施作為降溫中心，呼籲民眾儘速採取防暑措施。

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）16日表示，市府已全面動員應對此波高溫。她指出，目前已有數百處市政設施對外開放，包括圖書館與康樂中心，供市民避暑使用。

市府指出，全市設有數百個避暑據點，涵蓋公園設施及各圖書館分館。民眾可透過官方網站查詢開放地點與時間，或撥打311專線洽詢相關資訊。其中，部分據點已延長開放時間，自上午9時至晚間10時，並開放民眾攜帶寵物一同入內避暑。這些據點主要分布於聖費南度谷（San Fernando Valley）、市中心及南洛杉磯等地，包括Canoga Park長者中心（7326 Jordan Ave.）、North Hollywood長者中心（5301 Tujunga Ave.）、Pecan康樂中心（145 S. Pecan St.）及Algin Sutton康樂中心（8880 S. Hoover St.）。

此外，洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣及范杜拉縣亦同步開放多處公共設施作為降溫中心，提供居民避暑空間。民眾亦可透過洛杉磯縣官方網站（https://ready.lacounty.gov/heat/）查詢各地降溫中心資訊與開放時間。