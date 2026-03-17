紀念孫中山 聖瑪利諾市Lacy Park種喜馬拉雅雪松

主辦方特別種植一棵喜馬拉雅雪松。（主辦方提供）

正值一年一度的植樹節，為紀念孫中山先生逝世日並美化城市環境，洛杉磯縣聖瑪利諾（San Marino）華人協會與聖瑪利諾市政府，3月12日在Lacy Park聯合舉辦年度植樹節活動。

聖瑪利諾華人協會與市政府，12日舉辦植樹節活動。（主辦方提供）

12日活動當天，在晴朗天氣與眾多來賓見證下，主辦方特別種植一棵喜馬拉雅雪松，以彌補去年1月風災造成的樹木損失，植樹儀式圓滿完成。聖瑪利諾華人協會會長陳鴻逸表示，華協自1992年起每年持續捐贈樹木回饋社區，傳承「前人種樹、後人乘涼」的精神，為城市綠化與環境永續盡一份心力。

聖瑪利諾市長周書揚、市議員羅經程、周克奇、張弘德、Gretchen Shepherd Romey，學區教委張志堅，以及市府行政團隊與警消單位代表等到場支持，共同見證這項富有意義的社區傳統活動，並肯定華協長年推動植樹活動，為社區與下一代打造健康永續的生活環境。

洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍應邀出席，她致詞表示，孫中山先生當年曾到此地募款，並於現址為Oneonta Congregational Church親手種下一棵樹苗，如今已成為百年大樹，象徵歷史的延續。