研究紅光癒合傷口 聖地牙哥華裔女高中生獲8萬元獎學金

聖地牙哥華裔女生Leanne Fan，在近日全美Regeneron Science Talent Search決賽中奪得第六名，贏得8萬美元獎學金。（取自美國科學協會官網）

聖地牙哥 聯合論壇報報導，南加聖地牙哥18歲華裔女高中生Leanne Fan，從全美最具聲望的青少年科學競賽之一 「全美青少年科學才智競賽」（Regeneron Science Talent Search）脫穎而出，在決賽中奪得第六名，贏得8萬美元獎學金。

現年18歲的Leanne Fan就讀聖地牙哥的西景高中（Westview High School）。她表示，由於原本不認為會得獎，沒想到最終宣布名次時，她竟然獲得第六名佳績。」

她對光線如何影響生物的興趣，始於新冠疫情期間。當時她的家人曾使用藍光裝置為採買回來的食品消毒，而母親用於護膚的紅光治療面罩，則激發她對紅光影響生物癒合能力的好奇心。她選擇具有再生能力的渦蟲（planarian worms）作為實驗對象，利用自製的「clinostat」旋轉裝置模擬微重力環境，每天拍照觀察其傷口癒合情況。後期還在鄰居的實驗室進一步研究人類細胞對此的反應。

她從全美超過2600名參賽者中脫穎而出，成為40名決賽入圍者之一，前往華盛頓特區參加最終評選。決賽中，她接受兩種評審形式：六場各15分鐘的問答，測試科學知識與推理能力；以及針對研究項目的專門評審。

她表示，這次參賽讓她對科學探索更加好奇。雖然她尚未決定未來將就讀哪所大學，也不確定最終的專業選擇，但這次比賽讓她對不同領域充滿興趣。「我對不同領域都有興趣，現在想什麼都試一試。」她認為，自己最終可能會往醫學方向發展，獎學金也減輕她對學費的擔憂，使她能更自由探索科學世界。