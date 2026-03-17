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聖蓋博燈會／「南獅之魂」關聖宮龍獅團秀特技

記者劉子為/聖蓋博報導
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洛杉磯關聖宮龍獅團將為「2026聖蓋博市燈會」帶來名為「南獅之魂」的舞獅表演。（Roger提供）
洛杉磯關聖宮龍獅團將為「2026聖蓋博市燈會」帶來名為「南獅之魂」的舞獅表演。（Roger提供）

洛杉磯關聖宮龍獅團（LA Kun Seng Keng Dragon and Lion Dance）將在「2026聖蓋博市燈會」舞台，帶來名為「南獅之魂」的舞獅表演，以高難度特技與現代舞獅風格，為燈會增添熱鬧氣氛。

團隊負責人Roger表示，「南獅之魂」的演出設計融合了高橋與山峰等舞台元素，舞獅將在高處完成多種特技動作，象徵攀越險峰、跨越橋樑。當舞獅登上頂端時，將向觀眾釋放祝福，寓意把好運與繁榮帶給現場民眾。

Roger介紹，團隊採用的是一種現代化舞獅表演風格。相較於傳統舞獅以地面動作為主，他們更強調高難度的翻騰與特技動作，以帶來更具動感與視覺張力的演出。

洛杉磯關聖宮龍獅團近年發展迅速，目前團隊約有20至30名成員。Roger表示，團隊每周六都舉辦免費訓練課程，歡迎社區民眾加入。不少成員最初是因為對傳統文化感興趣而接觸舞獅，加入後逐漸形成如家人般的緊密社群。

目前團隊正積極準備今年7月在德州舉行的全國舞獅比賽，預計派出約10名隊員參賽，並希望成為洛杉磯少數活躍於競技舞獅領域的隊伍之一。

Roger自7歲開始接觸舞獅，至今有近30年經驗。他與共同創辦人負責團隊的編排與訓練，希望能將舞獅文化持續傳承並帶向更大的舞台。詳情可參考官網：https://www.laliondance.com/

洛杉磯關聖宮龍獅團近年發展迅速，目前團隊約有20至30名成員。（Roger提供）
洛杉磯關聖宮龍獅團近年發展迅速，目前團隊約有20至30名成員。（Roger提供）

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