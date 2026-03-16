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溫州旅美同鄉會發布30周年年鑑 記錄僑界奮鬥與鄉情傳承

記者楊青/聖蓋博報導
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年鑑主編李日華、發行人黃少敏、榮譽主編王儉美、創會會長葉康松，以及美國南加州華人聯合總會會長楊逸凡、溫州旅美同鄉會名譽會長林寧國、新任會長葉茹和多位歷任會長及僑界人士7日共同見證年鑑揭幕。（記者楊青/攝影）
年鑑主編李日華、發行人黃少敏、榮譽主編王儉美、創會會長葉康松，以及美國南加州華人聯合總會會長楊逸凡、溫州旅美同鄉會名譽會長林寧國、新任會長葉茹和多位歷任會長及僑界人士7日共同見證年鑑揭幕。（記者楊青/攝影）

以「傳承與發展」為主題的「溫州旅美同鄉會30週年年鑑」日前出版，提供大眾全面瞭解溫州人在美國和南加州打拼30年的平台和窗口。

年鑑主編李日華、發行人黃少敏、榮譽主編王儉美、創會會長葉康松，以及美國南加州華人聯合總會會長楊逸凡、溫州旅美同鄉會名譽會長林寧國、新任會長葉茹和多位歷任會長及僑界人士近日共同見證年鑑揭幕。

李日華介紹，30周年年鑑的編纂歷時半年多，全書為精裝版本，約150頁，收錄約15萬字內容及200幅彩色照片，系統記錄了溫州旅美同鄉會30年來的發展歷程。

他表示，年鑑不僅回顧了同鄉會自創會以來的發展軌跡，也重點記錄了12任會長團結帶領同鄉服務社區、推動會務發展的點滴事蹟，展現溫州人在海外創業拚搏、互助團結的精神。書中既有歷史回顧、活動紀實，也有鄉情故事與文化傳承，希望能在僑界引發共鳴。

榮譽主編王儉美表示，溫州旅美同鄉會自1997年創會以來，從無到有、由小到大，見證了時代變遷，也見證了溫州人在海外奮鬥的發展歷程。他指出，此次出版的年鑑內容更為系統化和完整，不僅匯聚濃厚鄉情，也記錄了同鄉會在南加州僑界的發展成果。

發行人黃少敏表示，年鑑的出版不僅是一本書的問世，更是對同鄉會30年發展歷程的一次系統梳理與總結。30年來，同鄉會從聯絡鄉誼起步，逐漸發展到服務鄉親、參與社區事務及促進文化交流，在南加州華人社區中發揮越來越重要的作用。

楊逸凡表示，她一口氣看完這本年鑑。她認為該年鑑是「有長度也有溫度」的作品，不僅記錄了同鄉會30年成長歷程，也反映了多代溫州人在海外奮鬥的真實故事。

以「傳承與發展」為主題的「溫州旅美同鄉會30週年年鑑」日前出版，提供大眾全面瞭解...
以「傳承與發展」為主題的「溫州旅美同鄉會30週年年鑑」日前出版，提供大眾全面瞭解溫州人在美國和南加州打拼30年的平台和窗口。（記者楊青/攝影）

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