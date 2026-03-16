僑界羅蘭岡健行 紀念孫中山逝世101年

加州臺灣同鄉聯誼會在羅蘭岡舉辦「闔家歡樂登山健行」活動，並舉行紀念中華民國國父孫中山逝世101周年儀式，僑界人士及民選官員參與。（主辦單位提供）

為紀念中華民國 國父孫中山逝世101周年，加州臺灣同鄉聯誼會14日在羅蘭岡 夏巴倫公園（Peter F. Schabarum Regional Park）舉辦第14屆「闔家歡樂登山健行」，吸引僑界民眾踴躍參與，透過戶外健行緬懷國父精神，同時促進僑界交流並提倡健康生活。

活動上午於公園內Pepper Tree Picnic Area集合舉行紀念儀式，聯邦眾議員趙美心 表示，本屆活動已邁入第14年，她本人也連續14次參與，每次都有不同體會。她指出，孫中山當年曾在洛杉磯羅省中華會館尋求華人社群支持，推動中國革命事業；而其政治理念如今在台灣持續實踐。她並表示，美國與台灣已建立緊密夥伴關係，也希望透過這類紀念活動，進一步促進兩地人民之間的友誼與交流。

會長儲錦琪表示，舉辦健行活動除緬懷孫中山推動民主革命、建立中華民國的歷史精神，也鼓勵僑界新世代秉持理想與熱情，積極參與社區與公共事務。她指出，「時代考驗青年，青年創造時代」是此次活動的重要理念，期盼藉由活動激勵青年承擔責任、延續歷史精神。健行活動結束後，大會為參與者準備簡便午餐，並安排介紹國父生平事蹟及趣味問答等互動活動，現場氣氛輕鬆熱絡；同時也設抽獎環節，讓民眾在交流聯誼之餘增添樂趣。

即將於今年接任會長的劉煥君表示，「闔家歡樂登山健行」已逐漸成為南加州僑界每年３月的重要傳統活動之一。她指出，透過結合運動、文化與歷史紀念，不僅促進僑胞交流，也讓年輕一代有機會認識國父精神與中華民國的歷史。

加州眾議員方樹強、駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣等共同出席，向國父孫中山致意。