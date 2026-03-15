聖蓋博燈節╱國際武術散打聯合會 少年舞獅展功夫

世界日報主辦，國際武術散打聯合會將在聖蓋博燈會上，以少年學員舞獅氣勢磅礡亮相，為現場觀眾帶來吉祥和祝福。（李梓然提供）

洛杉磯世界日報主辦的「2026聖蓋博市燈會」，將於3月21、22日隆重登場。曾多次參與本報年節展活動的國際武術散打聯合會（International Wushu Sanda Federation），將以少年學員舞獅氣勢磅礡亮相，並有學員集體功夫表演，為現場觀眾帶來吉祥和祝福。創辦人李梓然（Sufi Leroy Lee ）說，這是其小學員首次參與世界日報活動的表演的節目。

在南加州成立超過七年的國際武術散打聯合會，靠著豐富的教學內容及嚴格訓練，在社區贏得良好聲譽，學員的族裔也日益多元。創辦人李梓然表示，他來自香港 ，從小喜歡武術，10歲開始學習功夫，多次在香港及各地獲得武術散打冠軍。功夫大師梁小龍生前曾為他在2014年香港散打比賽獲冠軍時頒獎。國際武術散打聯合會在世界多國家地區都有分會，包括香港、中國及馬來西亞等地，他是洛杉磯分會的創辦人也擔任主教練。他說，目前學員超過30人，包括長者班、成人班、青年班和兒童班。

李梓然表示，他教授的武術散打內容綜合多元，如少林拳、跆拳道、散打等，其中還有舞獅、自衛防身術、穴位痛點攻擊。他認為，學員的舞獅表演，需要紮實基本功，尤其小學員表演舞獅，也是傳承中華文化的一部分。他指出，此次燈會表演由10名學員參與，將演出一系列經典武術項目，除小學員們表演舞獅開場，還由學員齊打「五步拳」，隨後依序展演雙節棍、虎樸群羊棍、功力拳、初級刀術、初級劍術、功夫南拳與少林陰手棍，結合棍、刀、劍等兵器，展現傳統武術剛柔並濟、動靜交融的精神。

李梓然說，通過世界日報主辦的各項活動，他們與武術愛好者交流互動。有意學習武術者，可致電李梓然626-210-7181。