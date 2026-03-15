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南加大終止XA 留學生憂OPT縮短成1年

記者劉子為/洛杉磯報導
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對不少華人留學生而言，XA項目關閉不只影響學術與創作，更延伸到一個更現實的問題–簽證與身分。圖為南加大電影藝術學院教學樓內部。（受訪者提供）
對不少華人留學生而言，XA項目關閉不只影響學術與創作，更延伸到一個更現實的問題–簽證與身分。圖為南加大電影藝術學院教學樓內部。（受訪者提供）

南加大（USC）近期公布將終止其「拓展動畫」碩士項目（Expanded Animation: Research + Practice，簡稱XA），對正在就讀的華人留學生而言，衝擊不只停留在學術與創作層面，更延伸到一個更現實的問題–簽證與在美合法身分。

「很多學生當初選擇XA，是因為它是STEM專業，有三年的OPT。」XA項目校友周聖崴說。所謂OPT（Optional Practical Training），是F-1留學生畢業後可在美國工作的實習許可。一般專業僅有一年OPT，但若屬STEM領域，則可延長至三年。對希望在美發展的國際學生而言，這兩年的差距，往往就是能否找到長期工作，進而參加H1-B工作簽證抽籤的關鍵。

XA項目原屬STEM編碼專業，學生畢業後可申請三年OPT。但隨著項目被終止，校方表示將把學生安排轉入電影藝術學院的其他專業。問題也隨之浮現—若轉入非STEM專業，OPT是否將從三年縮短為一年？

周聖崴表示，學校目前沒有明確說一定要轉到哪個系，校方僅給出「將有一對一諮詢與安排」的回答。他指出，若轉入影視製作（Production）或部分設計項目，並非STEM編碼，學生畢業後僅有一年OPT。「很多人是衝著三年OPT來的，」他說，「如果被轉到只剩一年的專業，那算不算違反當初的入學協議？」

在讀學生周周也有類似憂慮。根據她的了解，可以轉入的項目有的是藝術碩士（MFA）學位，有的是文學碩士（MA），有的屬於STEM，有的不屬於。這些不確定性都讓她感到不安。

對此，南加大電影藝術學院（SCA）回覆本報表示，同學院的動畫+數字藝術項目（Hench）也屬於STEM編碼專業，轉入後不影響STEM可享三年OPT的身分。若轉入Interactive Media&Games Division，則需視學位而定，理學碩士（MS）為STEM，但MFA則不是。至於新設項目Media Arts+Practice MA，目前尚未取得CIP編碼；製作部門則並非STEM。

移民律師郝琦表示，若學校決定不再開設該項目，導致學生所屬專業不再符合STEM資格，從移民法角度來看，移民局方面「沒有補救空間」。她指出，一旦轉入的專業不是STEM編碼，學生畢業後就只能按非STEM規定申請OPT，也就是一年，而非原本的三年。

郝琦表示，這屬於學校政策變動，沒有人可以強迫學校繼續開設該項目。若學生希望保住三年OPT資格，只能自行轉到其他仍屬STEM的學校或項目；否則，就只能接受一年OPT的安排，再另尋其他簽證出路。

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