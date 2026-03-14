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CBS：安寧療護產業 成「詐騙溫床」

編譯組╱綜合報導
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全美安寧療護機構向聯邦醫療保險Medicare申請的每位病患平均費用為1萬3200美元，而洛杉磯縣平均約2萬9000美元，是全美平均的兩倍多。。（美聯社）
全美安寧療護機構向聯邦醫療保險Medicare申請的每位病患平均費用為1萬3200美元，而洛杉磯縣平均約2萬9000美元，是全美平均的兩倍多。。（美聯社）

CBS電視台日前揭露，加州安寧療護產業，已成為「詐騙溫床」。報導指出，許多民眾遭遇身分竊盜，導致醫療健保資金被用於虛假醫療計畫；有民眾打匹克球受傷，被醫保拒絕支付醫療費，詳查才得知，其已被登記「安寧療護」，應該無法打匹克球。而南加短短3哩街上，竟有500家安寧療護辦公室，也讓人起疑。

特派記者山口（Adam Yamaguchi）在報導中指出：「部分涉嫌詐騙的安寧公司溢收費用，導致真正的病患被拒之門外，並耗費數億美元的納稅人資金。」

他在採訪中詢問69歲的伊安妮博士（Dr. Lynn Ianni）。伊安妮表示，她打皮克球受傷求醫時，驚訝發現聯邦醫療保險Medicare竟然不予給付。深入調查後才發現，她的保險卡號遭人盜用，並被一家公司擅自替她登記進入「安寧療護」。

「我當時心想：『什麼？你在說什麼？』」伊安妮告訴CBS電視台，「想到竟然因為這種荒謬的詐騙勾當失去保險保障，真的令人心寒。」

根據CBS調查，單是在洛杉磯縣就有1773家安寧療護公司，其中超過700家表現出「潛在詐騙跡象」，包括多家機構擠在同一個地址，以及異常高比例的病患在「活著」的狀態下被解除療護。

安寧療護倡議者克拉克（Sheila Clark）帶領CBS電視台記者實地走訪洛杉磯縣，顯示在短短3哩路程內，竟擠滿約500家安寧療護辦公室。

克拉克感嘆：「你隨便丟塊石頭，都能砸中一家安寧療護中心。」當兩人站在一家空蕩蕩、地板上堆滿郵件的可疑辦公室門口時，克拉克激動幾近哽咽，直呼這種現狀讓她「感到非常悲哀」。

CBS電視台的調查顯示：

•全美：安寧療護機構向Medicare申請的每位病患平均費用為1萬3200美元。

•洛杉磯縣：平均費用高達約2萬9000美元，是全美平均的兩倍多。

•極端案例：洛杉磯縣最高的安寧療護收費紀錄，每位病患7萬4000美元。

CBS新聞的報導，引發各界關注。X平台執行長馬斯克（Elon Musk）分享報導並留言驚嘆「Wow」。此外，包括《大西洋月刊》作家Caitlan Flanagan以及加州聯邦眾議員凱利(Kevin Kiley)在內的多位公眾人物，亦紛紛對此亂象表達關切。

CBS電視台日前揭露，加州安寧療護產業，已成為「詐騙溫床」。圖為安寧療護示意圖，...
CBS電視台日前揭露，加州安寧療護產業，已成為「詐騙溫床」。圖為安寧療護示意圖，非涉嫌詐騙機構。（取自Pexels）

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