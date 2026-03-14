南加台大校友會6項獎學金 4月25日截止申請 助學總額近5萬元　

南加州台大校友會公布2026年多項獎助與紓困金計畫，包括紀念獎助金、領導力獎學金及青年助學金等，鼓勵學術研究與社區參與。（記者張庭瑜／攝影）

南加州台灣大學校友會宣布，2026年度獎學金計畫正式啟動，今年共推出六項獎學金及助學金，涵蓋洛杉磯 山火紓困、領導力培育、學術研究及中華文化推廣等多方面，助學總額近5萬美元。 申請即日起受理，截止日期為4月25日，6月中旬公布得獎名單，並於7月11日校友會年會頒獎。

南加州台灣大學校友會會長林永森宣布，2026年度獎學金計畫正式啟動，並呼籲僑界共同支持青年教育發展。（記者張庭瑜／攝影）

會長林永森表示，此次活動體現「敦品勵學、愛國愛人」校訓精神，希望拋磚引玉，吸引更多僑界人士捐設冠名獎學金。他以美國龐大慈善規模為例，讓有需要的學子受惠。洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍表示，獎學金不僅圓捐贈人心願，更在於投資青年、鼓勵勤奮向上；召集人謝維德透露申請已陸續湧入，並強調這項捐贈的「雪中送炭」精神。

前會長路琳介紹「洛杉磯山火受災戶紓困金」表示，2025年1月洛杉磯山火後，校友會募款獲台灣大學校友總會等捐助。去年發放約4000美元，餘款2.9萬美元，將再籌1000美元湊足3萬美元捐助15戶，每戶上限2000美元。不限族裔，全年受理至用罄。

有關「田文華領導力獎學金」，路琳說明，此獎由洛杉磯著名企業慈善家田文華捐設，專為高中11、12年級學生設計，每名獎金2500美元，共4名，合計1萬美元，鼓勵青年成為未來社會的領導人才。

謝維德介紹其本人捐設的「Jane Chung紀念獎學金」，每名獎金2000美元，鼓勵就讀大學或研究所、主修社會科學相關領域（含商學、經濟、社會、法律、心理學等）之學生，累積GPA 3.3以上。申請人須為台大 校友或其後代，且家庭居住於南加州，學生可在外地就讀，並優先頒發給已有專業成果者。該獎項也開放重複申請。

「方立仁將軍獎學金」則由方興教授為紀念父親方立仁將軍而捐設，獎金同為2000美元，GPA 3.3以上，申請人須為台大校友或其後代，居住南加州且在美國大學就讀。

「傑出大專青年助學金」由校友會秘書、現任大學資訊控制科學教授何國釗博士捐設，提供三名各1000美元助學金，以助學為主要目的，GPA 3.0以上。申請人須為華裔，就讀南加州大學本科（不含研究生），並在籃球、資訊系統或社區服務三項領域之一有傑出表現，同時須有意願日後與校友會保持長期聯繫。

「游芳憫教授紀念獎助金」由其女兒游萊丹說明，游芳憫教授去年以104歲高齡辭世，一生致力於推廣中華文化與學術研究。游萊丹指出，該項目特意命名為「獎助金」而非「獎學金」，是因申請對象不限於在學學生。凡年齡40歲以下、居住美國、以英語為主要語言，且對中華文化、三民主義或相關思想有研究興趣者，只要能以書面論文或研究成果提出申請，皆可報名。

會長林永森也呼籲，誠邀僑界各界人士、熱心鄉親及社會賢達共同加入捐設獎學金行列，不限台大校友，凡有意捐設冠名獎學金者，均歡迎與校友會聯繫。各獎項詳細申請條件及表格，可至台大校友會官網（www.ntuaasc.org）查詢，或透過電子信箱[email protected]洽詢謝維德。