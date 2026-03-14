我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

南加台大校友會6項獎學金 4月25日截止申請 助學總額近5萬元　

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州台大校友會公布2026年多項獎助與紓困金計畫，包括紀念獎助金、領導力獎學金及青年助學金等，鼓勵學術研究與社區參與。（記者張庭瑜／攝影）
南加州台大校友會公布2026年多項獎助與紓困金計畫，包括紀念獎助金、領導力獎學金及青年助學金等，鼓勵學術研究與社區參與。（記者張庭瑜／攝影）

南加州台灣大學校友會宣布，2026年度獎學金計畫正式啟動，今年共推出六項獎學金及助學金，涵蓋洛杉磯山火紓困、領導力培育、學術研究及中華文化推廣等多方面，助學總額近5萬美元。 申請即日起受理，截止日期為4月25日，6月中旬公布得獎名單，並於7月11日校友會年會頒獎。

南加州台灣大學校友會會長林永森宣布，2026年度獎學金計畫正式啟動，並呼籲僑界共...
南加州台灣大學校友會會長林永森宣布，2026年度獎學金計畫正式啟動，並呼籲僑界共同支持青年教育發展。（記者張庭瑜／攝影）

會長林永森表示，此次活動體現「敦品勵學、愛國愛人」校訓精神，希望拋磚引玉，吸引更多僑界人士捐設冠名獎學金。他以美國龐大慈善規模為例，讓有需要的學子受惠。洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍表示，獎學金不僅圓捐贈人心願，更在於投資青年、鼓勵勤奮向上；召集人謝維德透露申請已陸續湧入，並強調這項捐贈的「雪中送炭」精神。

前會長路琳介紹「洛杉磯山火受災戶紓困金」表示，2025年1月洛杉磯山火後，校友會募款獲台灣大學校友總會等捐助。去年發放約4000美元，餘款2.9萬美元，將再籌1000美元湊足3萬美元捐助15戶，每戶上限2000美元。不限族裔，全年受理至用罄。

有關「田文華領導力獎學金」，路琳說明，此獎由洛杉磯著名企業慈善家田文華捐設，專為高中11、12年級學生設計，每名獎金2500美元，共4名，合計1萬美元，鼓勵青年成為未來社會的領導人才。

謝維德介紹其本人捐設的「Jane Chung紀念獎學金」，每名獎金2000美元，鼓勵就讀大學或研究所、主修社會科學相關領域（含商學、經濟、社會、法律、心理學等）之學生，累積GPA 3.3以上。申請人須為台大校友或其後代，且家庭居住於南加州，學生可在外地就讀，並優先頒發給已有專業成果者。該獎項也開放重複申請。

「方立仁將軍獎學金」則由方興教授為紀念父親方立仁將軍而捐設，獎金同為2000美元，GPA 3.3以上，申請人須為台大校友或其後代，居住南加州且在美國大學就讀。

「傑出大專青年助學金」由校友會秘書、現任大學資訊控制科學教授何國釗博士捐設，提供三名各1000美元助學金，以助學為主要目的，GPA 3.0以上。申請人須為華裔，就讀南加州大學本科（不含研究生），並在籃球、資訊系統或社區服務三項領域之一有傑出表現，同時須有意願日後與校友會保持長期聯繫。

「游芳憫教授紀念獎助金」由其女兒游萊丹說明，游芳憫教授去年以104歲高齡辭世，一生致力於推廣中華文化與學術研究。游萊丹指出，該項目特意命名為「獎助金」而非「獎學金」，是因申請對象不限於在學學生。凡年齡40歲以下、居住美國、以英語為主要語言，且對中華文化、三民主義或相關思想有研究興趣者，只要能以書面論文或研究成果提出申請，皆可報名。

會長林永森也呼籲，誠邀僑界各界人士、熱心鄉親及社會賢達共同加入捐設獎學金行列，不限台大校友，凡有意捐設冠名獎學金者，均歡迎與校友會聯繫。各獎項詳細申請條件及表格，可至台大校友會官網（www.ntuaasc.org）查詢，或透過電子信箱[email protected]洽詢謝維德。

世報陪您半世紀

洛杉磯 台大

上一則

頭戴攝像機記錄日常 新副業興起 參與者：呼吸也能賺錢

下一則

「四季的問候」 西洋紅合唱團呈現歲月美好

延伸閱讀

賓大學雜費將調漲3.8% 年花逾9.4萬元

賓大學雜費將調漲3.8% 年花逾9.4萬元
南加中文學校聯合會慶50年 推系列活動

南加中文學校聯合會慶50年 推系列活動
大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬

大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬
南加建中校友會 15日辦名醫講座

南加建中校友會 15日辦名醫講座
蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持
美西華人學會獎學金 開放申請

美西華人學會獎學金 開放申請

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

冬奧金牌劉美賢「mogging」惹議 立即「致歉」

2026-03-10 02:17

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起