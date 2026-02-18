預算缺2億元 洛杉磯學區擬大裁員

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
受到高額人事成本與學生人數下降影響，洛杉磯聯合學區面臨近2億美元預算缺口。（取自LAUSD）
受到高額人事成本與學生人數下降影響，洛杉磯聯合學區面臨近2億美元預算缺口。（取自LAUSD）

紐約郵報報導，面臨近2億美元預算赤字，洛杉磯聯合學區（LAUSD）考慮大規模裁員。造成預算赤字的主要原因之一，是高額的人事成本與入學人數驟減。教委會近期將開會做出最終決定。

根據預測，至本學年結束時，該學區將出現1億9100萬美元預算缺口。目前年度預算中，高達90%用於人事，新進教師年薪約7萬美元，許多資深教師收入更高達六位數。與此同時，該學區持續流失學生。過去一個學年，學生總數減少1萬3500人，下降至38萬9000人，降幅居全美之首。

州政府財政危機和管理援助小組執行長范恩（Michael Fine）告訴EdSource：「當削減預算的原因是學生人數下降時，你別無選擇。」他指出，最終需刪減的就是課堂教學。教室減少，教師、助教，及直接在學校服務學生的相關人員就會減少。若教委會近期通過裁員，依加州勞動法規，員工會在3月15日前被告知是否解聘。

據悉，洛杉磯聯合學區並非唯一承受財務壓力的學區。沙加緬度市聯合學區與巴沙迪那聯合學區也面臨類似情況。另一方面，舊金山聯合學區爆發近50年來首次大規模罷工。全市120所學校、數千教師走上街頭，要求加薪9%。自9日以來，約5萬學生停課，學區每日損失達1000萬美元。不過13日上午，工會與該學區達成初步協議，學生預計可於18日返校上課。根據為期兩年的協議內容，教師將在兩年內獲得相當5%加薪幅度。

舊金山聯合教師工會另一重大勝利是，學區將從明年1月起，替教師家屬提供全額醫療保險。工會指出，舊金山教師薪資水準全美墊底，灣區居民需承擔部分醫療健保費，有些家庭每月至少需支付1200美元。學區總監蘇瑪麗亞（Maria Su，譯音）表示，「這是學區史上首次替所有家庭提供全面醫療福利，意義非凡。」

因面臨近2億美元預算赤字，洛杉磯聯合學區（LAUSD）考慮大規模裁員。圖為洛杉磯...
因面臨近2億美元預算赤字，洛杉磯聯合學區（LAUSD）考慮大規模裁員。圖為洛杉磯聯合學區（LAUSD）總部大樓。（美聯社╱檔案照）

學區 舊金山 洛杉磯

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

