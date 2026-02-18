預算缺2億元 洛杉磯學區擬大裁員

受到高額人事成本與學生人數下降影響，洛杉磯聯合學區面臨近2億美元預算缺口。（取自LAUSD）

紐約郵報報導，面臨近2億美元預算赤字，洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）考慮大規模裁員。造成預算赤字的主要原因之一，是高額的人事成本與入學人數驟減。教委會近期將開會做出最終決定。

根據預測，至本學年結束時，該學區將出現1億9100萬美元預算缺口。目前年度預算中，高達90%用於人事，新進教師年薪約7萬美元，許多資深教師收入更高達六位數。與此同時，該學區持續流失學生。過去一個學年，學生總數減少1萬3500人，下降至38萬9000人，降幅居全美之首。

州政府財政危機和管理援助小組執行長范恩（Michael Fine）告訴EdSource：「當削減預算的原因是學生人數下降時，你別無選擇。」他指出，最終需刪減的就是課堂教學。教室減少，教師、助教，及直接在學校服務學生的相關人員就會減少。若教委會近期通過裁員，依加州勞動法規，員工會在3月15日前被告知是否解聘。

據悉，洛杉磯聯合學區並非唯一承受財務壓力的學區。沙加緬度市聯合學區與巴沙迪那聯合學區也面臨類似情況。另一方面，舊金山 聯合學區爆發近50年來首次大規模罷工。全市120所學校、數千教師走上街頭，要求加薪9%。自9日以來，約5萬學生停課，學區每日損失達1000萬美元。不過13日上午，工會與該學區達成初步協議，學生預計可於18日返校上課。根據為期兩年的協議內容，教師將在兩年內獲得相當5%加薪幅度。