世報蒙市年節展╱凱瑟醫療送健康 諮詢熱絡
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）自2020年起，連續多年參與世界日報主辦的蒙特利公園市迎春年節展，今年亦設攤與社區民眾互動，宣導健康資訊並推廣亞裔友善醫療資源。活動期間，凱瑟醫療攤位前人潮不斷，許多家庭與長者主動前來諮詢，場面溫馨熱絡。
今年，凱瑟醫療特別安排現場醫師駐點，提供民眾即時健康諮詢與醫療問答服務，涵蓋慢性病管理、疫苗接種、保健飲食等議題。不少民眾抓緊機會詢問自身健康狀況，並對凱瑟醫療能夠用中文溝通、理解文化背景的照護團隊表示感謝與肯定。
凱瑟醫療集團代表、鄭姓醫師（Dr. Cheng）表示：「能與亞裔社區一同慶祝馬年新春，對我們來說是一份榮幸。我們在這共享年節的喜悅與祝福，也傳遞健康與福氣。」
他指出，凱瑟醫療長期投入亞裔健康關懷，致力提供具文化敏感度與語言友善的照護服務，回應亞裔社群在美國面臨的健康挑戰，包括慢性病比例偏高、傳染病差異，以及因文化與語言隔閡所造成的醫療可近性障礙。「我們希望讓每一位社區成員都能獲得有同理心、高品質的照護服務，這是不變的承諾。」鄭醫師強調，「很榮幸能與大家攜手，邁向更健康的未來。」
活動中，凱瑟醫療也發放健康教育手冊、小禮品與免費血壓篩檢資訊，讓民眾在年節慶典中，也能獲得健康知識與實用資訊，成為現場一大亮點。
上一則
世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布
下一則