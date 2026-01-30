我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

優先錄取西、非裔 聯邦告UCLA醫學院

編譯組/綜合報導
美國司法部指稱UCLA醫學院在招生時採取了「系統性種族主義手段」，優先錄取非裔及拉美裔申請者，對白人及亞裔申請者造成不公。（記者楊青╱攝影）
美國司法部指稱UCLA醫學院在招生時採取了「系統性種族主義手段」，優先錄取非裔及拉美裔申請者，對白人及亞裔申請者造成不公。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯時報和彭博社等數家媒體報導，川普政府於周三向聯邦法院提出申請，擬介入一起針對洛杉磯加大（UCLA）醫學院David Geffen School of Medicine的訴訟。該訴訟指控該校在招生過程中非法考量種族因素。

根據向加州中區聯邦法院提交的文件，美國司法部指稱UCLA醫學院在招生時採取了「系統性種族主義手段」，優先錄取非裔及拉美裔申請者，對白人及亞裔申請者造成不公。

司法部進一步指控，該校涉嫌進行「種族平衡」（racial balancing），試圖打造一個在比例上與加州人口種族分佈相符的學生群體。此舉被指違反了美國憲法的「平等保護條款」（Equal Protection Clause），以及聯邦最高法院2023年禁止大學招生採取種族平權行動（Affirmative Action）的裁決。

這份長達17頁的文件是針對去年5月的一起訴訟作出的回應。該訴訟原告包括2022年成立、反對醫學界「身分政治災難後果」的組織「不傷害」（Do No Harm），以及曾發起最高法院平權案件的「學生公平錄取」組織（Students for Fair Admissions）。此外，自稱因種族原因遭UCLA醫學院拒絕錄取的白人女性馬洪尼（Kelly Mahoney）亦為原告之一。

原始訴狀引用了匿名「舉報者」的說法，指控醫學院負責招生的副院長盧塞羅（Jennifer Lucero）要求申請者提交特定回覆，以便委員會「推敲申請者的種族」，且她與招生官員常「公開且例行性地」討論在招生中使用種族因素。

聯邦政府在訴狀中指出，他們審查了UCLA從2021年入學班級起連續四年的醫學院入學考試（MCAT）分數。數據顯示，非裔及拉美裔錄取者的平均分數（506至509分）明顯低於白人及亞裔錄取者（513至516分）。UCLA 官網則顯示，該校未設最低分數限制，而是採取綜合評量，考量測試成績以外的表現。

政府的訴狀還引用了保守派媒體《華盛頓自由燈塔》（Free Beacon）發布的匿名招生官員言論作為證據，並提及加州大學在2023年平權案件中提交的意見書。該意見書曾提到，對於競爭極其激烈的院校，「種族中立措施可能力有未逮」。

目前，聯邦地區法官霍爾科姆（John W. Holcomb）必須先批准司法部的請求，川普政府才能正式以原告身分加入訴訟。

此次針對醫學院的法律行動，是共和黨領導層與川普政府對加州大學及其醫療中心展開的一系列調查中的最新舉措。

加州大學 UCLA 司法部

上一則

超越日本 加州重返全球第4經濟體

下一則

世報迎春2026年節展╱新宇學院 舞出濃濃中國年味

延伸閱讀

FBI搜查喬州富頓郡選務中心 帶走2020年大選選票及資料

FBI搜查喬州富頓郡選務中心 帶走2020年大選選票及資料
WSJ：邊境沙皇坐鎮 聯邦與明州關係「新起點」

WSJ：邊境沙皇坐鎮 聯邦與明州關係「新起點」
妨礙移民執法？明州州長、官員收司法部傳票

妨礙移民執法？明州州長、官員收司法部傳票
涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長

涉串謀妨礙聯邦執法 司法部發刑事傳票調查明州長、明市長
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
關懷華人失智與腦部健康 社區辦講座

關懷華人失智與腦部健康 社區辦講座

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」