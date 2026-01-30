優先錄取西、非裔 聯邦告UCLA醫學院

美國司法部指稱UCLA醫學院在招生時採取了「系統性種族主義手段」，優先錄取非裔及拉美裔申請者，對白人及亞裔申請者造成不公。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯時報和彭博社等數家媒體報導，川普政府於周三向聯邦法院提出申請，擬介入一起針對洛杉磯加大（UCLA ）醫學院David Geffen School of Medicine的訴訟。該訴訟指控該校在招生過程中非法考量種族因素。

根據向加州中區聯邦法院提交的文件，美國司法部 指稱UCLA醫學院在招生時採取了「系統性種族主義手段」，優先錄取非裔及拉美裔申請者，對白人及亞裔申請者造成不公。

司法部進一步指控，該校涉嫌進行「種族平衡」（racial balancing），試圖打造一個在比例上與加州人口種族分佈相符的學生群體。此舉被指違反了美國憲法的「平等保護條款」（Equal Protection Clause），以及聯邦最高法院2023年禁止大學招生採取種族平權行動（Affirmative Action）的裁決。

這份長達17頁的文件是針對去年5月的一起訴訟作出的回應。該訴訟原告包括2022年成立、反對醫學界「身分政治災難後果」的組織「不傷害」（Do No Harm），以及曾發起最高法院平權案件的「學生公平錄取」組織（Students for Fair Admissions）。此外，自稱因種族原因遭UCLA醫學院拒絕錄取的白人女性馬洪尼（Kelly Mahoney）亦為原告之一。

原始訴狀引用了匿名「舉報者」的說法，指控醫學院負責招生的副院長盧塞羅（Jennifer Lucero）要求申請者提交特定回覆，以便委員會「推敲申請者的種族」，且她與招生官員常「公開且例行性地」討論在招生中使用種族因素。

聯邦政府在訴狀中指出，他們審查了UCLA從2021年入學班級起連續四年的醫學院入學考試（MCAT）分數。數據顯示，非裔及拉美裔錄取者的平均分數（506至509分）明顯低於白人及亞裔錄取者（513至516分）。UCLA 官網則顯示，該校未設最低分數限制，而是採取綜合評量，考量測試成績以外的表現。

政府的訴狀還引用了保守派媒體《華盛頓自由燈塔》（Free Beacon）發布的匿名招生官員言論作為證據，並提及加州大學 在2023年平權案件中提交的意見書。該意見書曾提到，對於競爭極其激烈的院校，「種族中立措施可能力有未逮」。

目前，聯邦地區法官霍爾科姆（John W. Holcomb）必須先批准司法部的請求，川普政府才能正式以原告身分加入訴訟。

此次針對醫學院的法律行動，是共和黨領導層與川普政府對加州大學及其醫療中心展開的一系列調查中的最新舉措。