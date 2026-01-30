川普簽令 施壓加州加速野火重建 稱地方政府失職

川普簽署行政命令，批加州重建遲緩，要求加速寶馬山與伊頓峽谷野火災區復原。(美聯社)

白宮 27日指出，川普總統已簽署行政令，點名加州 地方政府災後重建不力，並要求加速寶馬山（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton Canyon）等地的重建進度。這些地區在一年前野火肆虐中損失慘重，近4萬英畝住宅與商業設施付之一炬。

據ABC 7電視台報導，這項命令稱為「解決洛杉磯野火災後重建失敗問題」（Addressing State and Local Failures to rebuild Los Angeles After Wildfire Disasters），將重建慢的責任歸咎民主黨主政的州與地方政府。

白宮聲明指出，聯邦政府 介入是為「打破官僚障礙，加速重建」，以保障受災居民儘早恢復生活。災區部分居民反映，災後一年仍無法取得足夠政府援助，重建法規程序繁瑣，導致工程延宕。他們同時表示，無論是南加州愛迪生電力公司（SCE）提供的賠償，或是私人保險公司理賠金額，皆難以應付重建所需。

ABC 7電視台分析，行政令主要有兩項內容，首先是減少地方與州法規對重建的干預，其次是審查30億美元的賑災與未來野火防治款的使用。

外界對川普簽署行政令是否真能加快重建進程，持觀望態度。行政令全文公布後，加州州長紐森辦公室於社群回應。「加州至今已核發1625件住宅重建許可，數百戶住宅正在施工中，重建許可審查時間比災前加快至少兩倍。」州府強調，當前真正的問題並非審批延誤，而是「社區缺乏資金」。州長辦公室進一步指出，聯邦政府若真心支持災區復原，應釋出被扣留的聯邦災害援助款項，幫助居民重建家園、學校、公園與基礎設施，而非藉行政令插手地方審批程序。

儘管雙方各持立場，受災社區居民仍期盼聯邦與地方攜手合作，讓重建工程真正啟動，避免歷史重演。