凱瑟醫療涉洩個資案4600萬和解初步和解 約1300萬會員可申領補償

凱瑟醫療集團已針對一起涉及洩露病患隱私的集體訴訟達成初步和解，協議金額4600萬美元。(路透)

福斯新聞（Fox）報導，醫療保健巨頭凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）已針對一起涉洩露病患隱私的集體訴訟達成初步和解，協議金額達4600萬美元。這項和解案可能為約1300萬現任及前會員提供補償，這些會員的個人及醫療資訊疑遭外部追蹤碼洩露給第三方科技公司。

根據訴訟資料（該案於2024年12月併案審理），原告指凱瑟醫療集團在其官網及行動應用程式中，嵌入第三方追蹤代碼。

據稱，這些代碼會將敏感數據–包括姓名、IP地址、搜尋紀錄、病史以及內部通訊內容–分享給Google、Meta、Microsoft及X等公司。

此和解案涵蓋2017年11月至2024年5月期間，曾使用凱瑟數位工具驗證頁面的會員，分布地區包括：加州 、科羅拉多州、喬治亞州、夏威夷州 、馬里蘭州、俄勒岡州、維吉尼亞州 、華盛頓州及華盛頓特區。

凱瑟醫療集團否認所有關於濫用病患數據的說法。根據和解案官網說明，該集團同意支付4600萬美元，是為「終止進一步訴訟帶來的負擔、開支與不確定性」。

凱瑟已針對合資格成員發布申領說明：

•自動納入：符合條件的成員，將自動列入集體訴訟成員名單。

•必須主動申請：若欲領取和解補償金，必須在2026年3月12日前提交有效的申領表（Claim Form）。

具體分配金額，將採「按比例分配制」（pro rata）。最終撥發金額取決提交有效申請的總人數，以及扣除法院批准的律師費、訴訟費和行政開支後剩餘的和解金。

若是凱瑟醫療集團的現任或前任會員，請參考以下步驟以確保權益：

1.檢查電子信箱：搜尋由和解案管理員寄發的郵件，信中會包含一組專屬的「成員識別碼」（Settlement Class Member ID）。需要此代碼驗證身分。

2.提交申請：登訪凱瑟隱私和解案官網（https://kaiserprivacysettlement.com/），並在2026年3月12日截止日期前完成線上表格。

3.選擇收款方式：在申請過程中，可以選擇接收款項的方式，包括銀行直接轉帳、Venmo或紙本支票。

4.更新隱私設定：為防止未來數據再次外洩，建議登入凱瑟帳戶，檢查「Cookie偏好設定」或「隱私設定」，關閉第三方追蹤像素（tracking pixels）。