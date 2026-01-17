我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

台中榮總講座深耕社區醫療 僑胞熱烈響應

記者張庭瑜/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「世界級醫療健康講座」25日上午10時將在洛杉磯蒙特利公園市Courtyard by Marriott會議廳登場。（主辦單位提供）
「世界級醫療健康講座」25日上午10時將在洛杉磯蒙特利公園市Courtyard by Marriott會議廳登場。（主辦單位提供）

看病難、等診久，是許多僑胞面對的現實困境，台中榮民總醫院特別來美舉辦「海外健康講座暨醫院參訪交流」，講座分別於25日在洛杉磯縣與橙縣舉行，協助僑胞掌握正確醫療知識並獲得專業健康諮詢。

講座內容涵蓋骨質疏鬆、睡眠障礙、遠距醫療發展與國際病患照護等主題，講者包括副院長周元華、科主任徐莞雲、潘建州與林俊呈，協助僑胞認識自身與家人的健康需求。本次活動由僑務委員潘意玲召集，原訂8月舉行，後因台中榮總行程涵蓋休士頓、鳳凰城與南加州，經多方協調後提前於1月登場。

除健康講座外，台中榮總團隊亦安排參訪南加州在地醫療機構，包括由前台灣衛生署署長邱文達擔任總執行長的仁愛醫療集團旗下Whittier Hospital，以及St. Jude Medical Center。兩家醫院均表示對未來簽署合作備忘錄(MOU)深具意願，盼建立長遠合作關係。

洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍指出，台中榮總是「I僑卡」簽約醫院之一，返台僑胞持卡可享有自費健檢與多項醫療服務優惠。此次講座讓南加僑胞有機會直接與專業醫師交流，未來也將持續推動遠距醫療與國際轉診合作，為僑胞健康打造更完善支持網絡。

近年來，台中榮總積極推動國際醫療，連續四年入選「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)評選為「全球最佳智慧醫院」前200名，2025年排名第99，2026年更躍升至第85，是全台唯一獲此殊榮的醫療機構。

詳情與報名表單請上網https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CUjYMCdMjD6-Ce7EpQzVup5XKG3cjnUJ5un5XwJ02_a4wA/viewform

活動詳情可致電626-854-5787諮詢。

活動召集人潘意玲感謝各界支持此次「海外健康講座暨醫院參訪交流」，盼為南加僑胞建立...
活動召集人潘意玲感謝各界支持此次「海外健康講座暨醫院參訪交流」，盼為南加僑胞建立長期健康支援網絡。（主辦單位提供）
臺中榮民總醫院將來美舉辦「海外健康講座暨醫院參訪交流」，協助僑胞掌握正確醫療知識...
臺中榮民總醫院將來美舉辦「海外健康講座暨醫院參訪交流」，協助僑胞掌握正確醫療知識並獲得專業健康諮詢。（主辦單位提供）
「世界級醫療健康講座」將於1月25日下午3時起在橙縣Embassy Suites...
「世界級醫療健康講座」將於1月25日下午3時起在橙縣Embassy Suites by Hilton舉行。（主辦單位提供）

南加 加州 洛杉磯

上一則

客家文化嘉年華 1/31免費入場

下一則

西維吉尼亞州威爾頓 獲評全美適合養老城市第2名

延伸閱讀

第42屆華運會主委 陳立功連任

第42屆華運會主委 陳立功連任
華府台灣同鄉聯誼會 趙葉青當選新會長

華府台灣同鄉聯誼會 趙葉青當選新會長
美國福建后二聯誼會成立 800人同慶

美國福建后二聯誼會成立 800人同慶
世華南加分會迎35周年 金冠獎啟動

世華南加分會迎35周年 金冠獎啟動
楊如耀接掌台美商會青商部 200人見證

楊如耀接掌台美商會青商部 200人見證
華府僑聯年會 新主任陳惠青走馬上任

華府僑聯年會 新主任陳惠青走馬上任

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議