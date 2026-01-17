台中榮總講座深耕社區醫療 僑胞熱烈響應

「世界級醫療健康講座」25日上午10時將在洛杉磯蒙特利公園市Courtyard by Marriott會議廳登場。（主辦單位提供）

看病難、等診久，是許多僑胞面對的現實困境，台中榮民總醫院特別來美舉辦「海外健康講座暨醫院參訪交流」，講座分別於25日在洛杉磯 縣與橙縣舉行，協助僑胞掌握正確醫療知識並獲得專業健康諮詢。

講座內容涵蓋骨質疏鬆、睡眠障礙、遠距醫療發展與國際病患照護等主題，講者包括副院長周元華、科主任徐莞雲、潘建州與林俊呈，協助僑胞認識自身與家人的健康需求。本次活動由僑務委員潘意玲召集，原訂8月舉行，後因台中榮總行程涵蓋休士頓、鳳凰城與南加 州，經多方協調後提前於1月登場。

除健康講座外，台中榮總團隊亦安排參訪南加州 在地醫療機構，包括由前台灣衛生署署長邱文達擔任總執行長的仁愛醫療集團旗下Whittier Hospital，以及St. Jude Medical Center。兩家醫院均表示對未來簽署合作備忘錄(MOU)深具意願，盼建立長遠合作關係。

洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍指出，台中榮總是「I僑卡」簽約醫院之一，返台僑胞持卡可享有自費健檢與多項醫療服務優惠。此次講座讓南加僑胞有機會直接與專業醫師交流，未來也將持續推動遠距醫療與國際轉診合作，為僑胞健康打造更完善支持網絡。

近年來，台中榮總積極推動國際醫療，連續四年入選「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)評選為「全球最佳智慧醫院」前200名，2025年排名第99，2026年更躍升至第85，是全台唯一獲此殊榮的醫療機構。

詳情與報名表單請上網https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CUjYMCdMjD6-Ce7EpQzVup5XKG3cjnUJ5un5XwJ02_a4wA/viewform