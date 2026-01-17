深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱

我的頻道

記者張宏/洛杉磯報導
美國橙縣華聯聯合會與美國深圳聯合會邀請深圳福田星輝合唱團2月6日在巴沙迪那舉辦專場合唱音樂會。從左至右是李凌利、李振濤、李惠瓊、葉冬、Juliana王和愛樂藝術團團長徐佰生。（記者張宏／攝影）
美國橙縣華聯聯合會與美國深圳聯合會邀請深圳福田星輝合唱團2月6日在巴沙迪那舉辦專場合唱音樂會。從左至右是李凌利、李振濤、李惠瓊、葉冬、Juliana王和愛樂藝術團團長徐佰生。（記者張宏／攝影）

美國橙縣華聯聯合會（AOCCF）與美國深圳聯合會邀請深圳福田星輝合唱團，訂於2月6日在巴沙迪那（Pasadena）Presbyterian Church舉辦專場合唱音樂會。主辦方表示，福田星輝合唱團由著名指揮家陳光輝創立並長期執棒，是中國最具國際影響力的合唱團之一。

主辦方橙縣華聯聯合會會長Juliana王表示，星輝合唱團曾多次赴北歐、紐西蘭、澳洲等國家交流演出，並於中國多座城市巡演。其兼具東方審美精神與國際表達方式的藝術風格，深受各地觀眾與業界好評。此次洛杉磯之行是合唱團在北美重要文化交流活動之一，屆時會有30多名團員用音樂呈現深圳城市文化軟實力，也在春節期間，為海外華僑華人與家鄉建立情感連結。這場演出不僅是高水準的藝術呈現，更是跨洋文化對話，透過合唱藝術傳遞團結、友愛與和平的共同價值，展現中美民間深厚而真摯的情誼。

深圳聯合會會長葉冬表示，深圳匯集全中國各地人才，聯合會成立四年多來已有5000多個會員，去年以商貿交流活動為主，文化一直是其短板，深圳福田星輝合唱團作為深圳的文化名片赴美演出，聯合會義不容辭支持。

男高音歌唱家李振濤表示，深圳福田星輝合唱團將演繹中國民歌、中國藝術歌曲、外國藝術歌曲及中外流行音樂，合計呈現16首經典作品。洛杉磯當地合唱團與藝術家亦將共同參與演出，包括愛樂藝術團將演出混聲合唱「梨花頌」及世界著名民謠「斯卡布羅市集」等。

華藝合唱團將演唱「大魚」和「琴瑟」兩首作品。團長李惠瓊表示，她久仰陳光輝已久，他的指揮細膩且接近國際水平，這次合唱團成員都是團內的中堅力量，屆時陳光輝還會現場指導洛杉磯合唱愛好者，希望大家能在陳光輝指導下提升水平。華藝合唱團在洛杉磯已有28年歷史，經過多年發展，華人海外合唱團隊伍在日益壯大。

男高音李凌利和石磊都將獻上世界經典名曲，在音樂會最後，深圳福田星輝合唱團、飛揚合唱團和華藝合唱團會聯袂呈現大合唱「茉莉花」，為整場音樂會畫上圓滿句點。

