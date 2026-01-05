穗城校友會百人齊聚 新理監事就職

穗城（越秀）校友會會長羅明說：「我們的活動很單純，沒有政治，只有友誼。大家一起開心、互相幫忙。」（記者張庭瑜╱攝影）

美國穗城（越秀）校友會於2025年12月31日晚間舉行第17屆理監事就職典禮暨新年倒數聯歡晚會，近百校友齊聚一堂，共同見證新一屆理監事團隊誕生，並迎接新年。

會長羅明表示，校友會邁入第33年，始終秉持「聯絡團結、互助友愛」的宗旨。他強調：「我們的活動很單純，沒有政治，只有友誼。大家一起開心、互相幫忙。」

羅明指出，校友會多年來致力援助有需要的師生，不論遭遇失業或生活困境，皆積極伸出援手。「我們擁有完整校友名冊，並有校友的地址和電話，讓失聯多年的朋友與老同學得以重新聯絡，這是一件非常有意義的事。」

談及會務發展，羅明表示，早期聚會常有100至200人出席，雖然近年因部分老校友凋零，人數減至百餘人，但在創會33年後仍能凝聚這麼多人，殊為難得。第17屆理監事團隊陣容堅強，名譽顧問包括盧榮道、王少英、蔡圻炎，法律顧問為陳興邦，常務顧問為榮惠國。理監事成員涵蓋各行各業，為校友會注入新動力。

當晚活動氣氛溫馨熱鬧，校友們除見證新團隊上任，也在倒數迎新時刻重溫舊情，並為新的一年許下美好願景。