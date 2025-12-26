在美華人移民過聖誕 中西文化融入日常

在美華人移民過聖誕節，融合文化情結與入鄉隨俗。（AI製作）

對美國華人 群體而言，聖誕節 既是西方傳統節日，也是一次獨特文化體驗。走在裝飾繽紛的街道，參加社區活動、交換禮物或品嘗節日美食，在欣賞異國風情之際，華人移民 也在探索屬於自己的過節方式。這種在熟悉與陌生之間的平衡，展現他們的適應能力，也體現中西文化在日常生活中的融合。

居住在東谷市的張雯（Michelle Zhang），來自中國北方，移民美國多年。她和初中女兒及母親，常參與社區慈善義工活動。不久前，她們祖孫三人還到奇諾市的Isaiah's Rock弱勢家庭救助團體，為孩童們發放聖誕禮物。

談及今年的聖誕家庭安排，張雯表示，平安夜一家人會陪女兒看她喜歡的兩部英文電影，並一起用餐。她喜歡吃麵食，主餐通常是打滷麵，配上幾道家常菜，保持中餐習慣。聖誕節當天，一家人會安排烤牛排等西式料理，實現中西美食結合。張雯說，移民美國時間不長，對烹飪西餐仍不熟悉，家庭飲食以中餐為主，但女兒適應迅速，已經能自己做披薩了。

老僑周賜軒表示，移民美國約40年，每年的聖誕節經歷不同階段。最初，因孩子年幼，為讓他們快速適應美國文化，他和太太會在平安夜與孩子們一起裝飾聖誕樹、發禮物、合影留念，還會將合影製成明信片作為新年賀卡。隨著孩子長大、各自學習、工作、成家，平安夜的聚會逐漸各自分開，家人雖不在一起，但問候仍在。如今，他與太太年紀增長，雖然部分遊樂場提供長者優惠，但夫妻倆已不像往年般出遊享受休閒。

仍單身的Henry Huang分享，平安夜通常會與朋友一起度過，聖誕節則按自己的喜好安排。他也會打電話與遠在中國的母親問候。Henry Huang提到，中國部分地區也能感受到聖誕節氛圍。

卡車司機劉謙正在駕駛貨車前往新澤西州，接受採訪時仍在路上。他表示，由於加州工卡有使用時間限制，他趁機多跑幾趟貨運，以穩定收入。來美從事卡車司機近五年，他每年的聖誕節幾乎都在路上度過，孤單時會與洛杉磯的太太通電話。他說，距離目的地還有幾天路程，希望一切順利。