移民執法嚴 內陸逾80卡車司機被捕

記者啟鉻／河濱報導
美國海關與邊境保護局公告，位於加州內陸的邊境巡邏隊印第歐站探員，在11月23日至12月12日期間，共拘捕42名外籍卡車司機。示意圖。（取自CBP官網）
美國海關與邊境保護局(CBP)公告，邊境巡邏隊印第歐站（Indio Station）探員在11月23日至12月12日期間，共拘捕42名外籍卡車司機。在另一次移民執法突擊行動中，逮捕45名持有商業駕照的「非法外籍人士」，這些司機駕駛半掛卡車，行駛在加州86號與111號州道，或通過該些州道上的移民檢查站時遭到逮捕。

一位不願具名的華人卡車司機表示，現在周圍不斷傳來華人卡車司機退出或被拘捕消息，由於擔心移民執法，他雖持有工卡，還是會盡量選擇夜間開車，高風險地方就不去了。他的收入減少約20%。

據Murrieta Patch消息，CBP表示，所有被捕司機都持有商業駕照，其中加州簽發31張，其餘分別由佛州、伊利諾州、印第安納州、俄亥俄州、馬里蘭州、明尼蘇達州、新澤西州、紐約州、賓州及華盛頓州簽發。

CBP進一步指出，30名司機來自印度，兩名來自薩爾瓦多，其餘則來自中國、厄利垂亞、海地、宏都拉斯、墨西哥、俄羅斯等。

此外，印第歐站邊境巡邏隊探員還參與了「高速哨兵行動」（Operation Highway Sentinel），這是一場由美國移民暨海關執法局（ICE）國土安全調查部門主導，在安大略（Ontario）與芳塔那（Fontana）進行的為期兩天的大規模聯合執法行動。內陸帝國是全美物流中心最密集的地區之一。

根據CBP消息，12月10日至11日的打擊行動，專門針對加州的商用卡車公司，共逮捕45名持有商業駕照的「非法外籍人士」。

目前尚不清楚在任何一波打擊行動中，被捕卡車司機中有多少人遵循合法程序，例如擁有合法工作許可或按時參加強制性法院報到。CBP並未提及這些司機是否有犯罪紀錄，也沒有質疑其商業駕照的有效性。

CBP在El Centro分區代理總巡邏官Joseph Remenar說：「被逮捕的人根本不應該駕駛這些半掛卡車，而簽發他們商業駕照的州，應對我們最近不幸目睹的致命事故負直接責任。」

移民維權者指出，全美許多卡車司機是難民、尋求庇護者或「童年抵美者暫緩遣返計畫」(DACA)受益人，他們正遭到不公平驅逐行動，導致商用司機嚴重短缺。

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26

