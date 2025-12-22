2026住房新法上路 租客與房東須知　

在洛杉磯出租住宅，明年起須提供冰箱與爐具；示意圖。（記者邵敏╱攝影）

LAist 報導，州與地方立法者已為2026年拍板多項住房新法，內容涵蓋出租設備、災害清理責任、交通導向開發、租客 保障及租金 管制，將對南加州租客與房東帶來實質影響。

AB 628：出租住宅須提供冰箱與爐具

自2026年1月1日起，房東必須為出租住宅提供可正常使用的冰箱與爐具。洛杉磯 長期以「不附冰箱」的出租公寓聞名，新法上路後，未提供或設備損壞的住宅，將被認定為不適居住。

SB 610：房東須負責清理煙霧與災害損害

針對野火後煙霧與灰燼殘留爭議，新法明定自然災害後，房東有責任清除包括煙霧、異味、灰燼、黴菌、石棉及水損等危害。部分內容源於LAist先前調查報導。

SB 79：交通樞紐周邊大幅放寬建築分區

這項重大增建分區法將於2026年7月1日生效。軌道交通站附近可興建最高9層住宅，快速公車站半英里內可建至5層，即便原屬獨棟住宅區亦適用。接下來是實施階段；一旦新住房建成，該法律可能會為租客提供更多選擇。但洛杉磯可以選擇在某些地區延遲該法律的效果數年。

AB 246：政府停擺期間保障社安金租客

新法為仰賴社會保障金繳租的租客提供保護。若因聯邦政府停擺導致補助中斷，租客可在驅逐程序中提出抗辯，但須於補助恢復後兩周內補繳租金或簽訂還款計畫。

洛市調降租金管制漲幅上限

洛杉磯市議會通過新規，將受租金管制住宅的年度漲幅上限訂為4%，取代過去在高通膨時期可達10%的舊制，並取消房東因代付水電瓦斯可加收的2%。

疫情期間近4年的租金凍結已於2024年2月結束，多數租客預計將在2026年2月1日迎來下一次調漲，目前3%的上限將維持至6月30日。