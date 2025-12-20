大洛杉磯台灣客家會 贈長者150條毛毯

大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇（左五）代表捐贈敬老物資，由長庚老人中心秦院長（左六）代表受贈並致謝。（記者張庭瑜／攝影）

秉持客家文化「敬老、親民、助人」的核心精神，大洛杉磯 台灣客家會18日前往長庚老人中心 ，舉辦「寒冬送暖．關懷長輩公益活動」，捐贈150條毛毯，以實際行動溫暖長者身心。

大洛杉磯台灣客家會18日前往長庚老人中心，舉辦「寒冬送暖．關懷長輩公益活動」，捐贈150條毛毯。（記者張庭瑜／攝影）

活動當天，由會長陳智昇率領，包括副會長薛麗華、理事長李妙麗及榮譽顧問潘意玲等出席，將毛毯送到長者手中。會長陳智昇表示，客家文化重視孝道、感恩與互助，長輩是社會最珍貴資產，也是後輩學習的榜樣。「今天我們送上毛毯，不只是禦寒，更代表對各位長輩滿滿的祝福與心意。」他也感謝長庚老人中心長期對長者的照顧，並感謝所有參與的志工夥伴，讓這份溫暖得以延續。

大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇（左）與長庚老人中心秦院長合影留念，雙方交流溫馨，氣氛融洽。（記者張庭瑜／攝影）

榮譽顧問潘意玲表示，多年來常與不同團體參與「寒冬送暖」，這是第二次與客家會合作，希望未來能持續參與。

長庚老人中心長者齊聚會場，積極、專注地參與互動，展現社區長者的活力與熱情。（記者張庭瑜／攝影）

志工與協會成員在長庚老人中心大廳合影，展現團隊合作精神與服務熱忱。（記者張庭瑜／攝影）

活動安排歌曲表演，演唱「月亮代表我的心」及「聖誕快樂歌」，透過熟悉旋律喚起長輩美好回憶，也預祝佳節愉快。在歌聲與掌聲中，工作人員與志工進行毛毯發放，將150條愛心毛毯逐一送到長者手中，傳遞冬日中的關懷與溫暖。

大洛杉磯台灣客家會志工演唱歌曲，與長者互動熱絡，台下掌聲不斷，場面溫馨感。（記者張庭瑜／攝影）

加入協會的第二代客家青年James表示，透過此次活動更深入理解客家文化精神，盼未來持續參與公益。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場也吸引第二代客家青年參與。剛剛加入協會的James分享，他的父親來自台灣客家族群，James也是台大 校友會現任理事，因一次校友活動中認識協會幹部，而受邀出席。他表示，對健康照護領域一直有興趣，此次活動內容讓他深有共鳴，也希望未來能持續投入此類公益。

大洛杉磯台灣客家會指出，希望透過「寒冬送暖」活動拋磚引玉，鼓勵更多僑界團體投入關懷長者行列，共同營造有愛的社區。