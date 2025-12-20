越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬

世界越柬寮華人團體聯合會發起「賑濟越南水災暨香港火災」募款活動，日前在蒙特利公園市舉行善款捐贈儀式。（主辦方提供）

世界越柬寮華人團體聯合會發起「賑濟越南 水災暨香港 火災」募款，短時間內籌集到14萬美元，日前在蒙特利公園市舉行善款捐贈儀式，主要用於支援香港火災和越南水災，展現越柬寮僑團大愛精神。

在16日善款移交儀式中，越柬寮世聯會主席周志松表示，回饋社會是世聯會長年以來的核心價值，無論災難發生在何處，越柬寮社團皆義不容辭伸出援手。這次募款能在短時間內完成，充分展現團隊分工合作、齊心協力的力量。

永遠榮譽主席余建強回顧世聯會多年來在國際重大災難中的慈善足跡。他表示，世聯會在過去25年裡，為世界各地捐款金額總計超過300萬美元，包括台灣九二一大地震 捐款50萬美元、非洲海地大地震10萬美元、911事件60萬美元、南亞海嘯40萬美元及汶川大地震超過60萬美元等，充分展現僑團深耕公益、回饋世界的長期承諾。

理事長招銘祺感謝各僑團及熱心人士支持，他表示，不久前越柬寮代表團完成台灣、香港、越南、柬埔寨及寮國五地交流行程，不僅深化僑界情誼，也為未來合作奠定良好基礎。

越南駐舊金山領事館總領事黃英俊特別從北加趕來，接收捐給越南水災的10萬美元善款。他表示，在越南多次遭逢天災時，越柬寮世聯會都慷慨相助，越南政府對世聯會及海外僑的團善舉表示感念。

蒙市市議員吳紹榮（Vinh T Ngo）、美國越南總商會會長馬世駿、美國泉州聯合總會會長葉安利、世聯會常務副主席杜珮玲等出席。