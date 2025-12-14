天普市市議員改選 敲定2026年3月3日

我的頻道

記者張庭瑜╱天普市報導
天普市議會通過決議，將於2026年3月3日舉行市議員改選。圖為天普市議會。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯天普市議會通過決議，將於2026年3月3日進行兩個到期的市議員席位選舉。此次選舉將由市府獨立辦理，選務作業採郵寄與現場投票並行，選票與選民資訊手冊皆提供中英文版本。所有合格選民將自動收到郵寄選票，亦可至指定地點親自投票。

兩個到期市議員席位，分別是喻穎章（Vincent Yu）及Tom Chavez。

此次選舉，天普市將與多個單位合作選務工作。首先，洛杉磯縣選務處將提供選民名冊、投票區資訊、選民簽名檔，以及設置郵寄投票箱等。市府並委由Hart InterCivic公司提供選票計數系統及相關軟硬體設備與技術支援。

選票與選民手冊的印製與郵寄，則由ProVote Solutions公司負責，包括印製英文與中文雙語選票、樣本選票冊、指導說明單，以及寄送與回郵用信封等。此外，惠提爾市（Whittier）也將提供其開發的GEM選民管理系統授權，並協助掃描設備租用與操作技術支援。市府亦與SnailWorks公司合作，提供郵件追蹤服務。

此次選舉的投票日訂於2026年3月3日，設有兩處現場投票點，分別為市政廳社區活動室與Live Oak Park。現場投票自2月28日起至3月3日共開放四日，周末為上午8時至下午5時，周一與選舉日則為上午7時至晚8時。

根據規定，選票與選民資訊手冊皆須翻譯為中文。

投票 天普 洛杉磯

Parriot Open高爾夫賽 華人好手匯集

加州住家垃圾抽查 分類不當恐挨罰惹議

