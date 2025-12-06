華航台北直飛鳳凰城啟航 插旗美西南區科技重鎮

我的頻道

中華航空3日正式開通台北至鳳凰城航線，董事長高星潢（左）和鳳凰城市長Kate Gallego合影。（華航提供）
華航空3日正式開通台北至鳳凰城航線，董事長高星潢搭乘亞洲第一班直飛鳳凰城的CI036班機，中華民國交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言也出席登機活動。

鳳凰城為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約12小時，相較轉機行程，可省六小時。直航提供旅客往返美國新選擇，行程安排更有彈性。

華航台北飛鳳凰城航線，以新世代客機A350-900執飛，3日首航班機訂位客滿。華航董事長高星潢表示，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國各地區，成為每位旅人的飛行首選。

華航支持的旅美棒球好手林昱珉，目前效力美國職棒大聯盟 (MLB) 亞利桑納響尾蛇體系球隊，林昱珉出席首航儀式，見證台美旅運交流的重要時刻。現場抽出五名幸運旅客，獲林昱珉簽名球。華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航。鳳凰城天港機場是亞利桑納州最大的國際機場，旅客可透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。

首航班機上，華航端出雲端星級料理，台北出發全艙等旅客可享用米其林三星頤宮料理及BLAH BLAH Bar時尚調酒飲品，三艙等菜色分別為文火慢燉極品鮑魚雞汁粥、臘腸北菇蒸滑雞飯、秘製海陸燴飯，可選擇「花粉假期」和「紫雲漫旅」調酒相佐，還能享用華航特別準備的首航甜點。此外美國知名咖啡品牌Peet's coffee全新登機，搭乘首航的每一名旅客，都可以品嚐濃醇好滋味，明年起也將在全航線的豪華商務艙、豪華經濟艙供應。

華航特別為搭乘首航的旅客準備精美大禮包，包含旅遊不可或缺的JetFiMobile eSim1GB、Hydro Flask保溫杯、阿原旅行組、Care BearsxPhoenix撲克牌與明信片、飄帶掛環及行李箱貼紙等。在鳳凰城首航活動中，華航特別準備美國知名品牌Knockaround太陽眼鏡贈來賓。

華航 中華民國 谷立言

