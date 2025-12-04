台藝術家受邀溫哥華「異地誌」

羅秀芝、吳瑪悧與溫哥華青農LingYin經營的農場進行食農交流。（羅秀芝策展人提供）

在中華民國 文化部支持下，國家文藝獎得主吳瑪悧及獨立策展人羅秀芝，受加拿大 溫哥華美術館與駐洛杉磯辦事處臺灣書院共同邀請，11月14日至11月23日開展「異地誌」參與藝術計畫。

吳瑪悧1985年自德國杜塞道夫國立藝術學院畢業返國後，即投身藝術創作及社群行動，發揮藝術與政治有機連結，對藝術知識體系進行反思，並長期關注女性、記憶與土地課題；近年更致力於社區藝術、社會議題與環境生態等理念的藝術實踐。2013年吳瑪悧與竹圍工作室的參與藝術計畫「樹梅坑溪環境藝術行動」，先獲台新藝術獎肯定，再於2016年獲頒「國家文藝獎」，為台灣首位美術類女性得主。

此次臺灣書院與溫哥華美術館合作，邀請來自台灣的羅秀芝及溫美館Lynn Chen共同策展「異地誌」計畫，借鏡樹梅坑溪啟動「從溪流到餐桌」的探索及創作，針對加拿大西岸移民 社會特性，串聯溫哥華的社區行動者、生態實踐者、移民文化與原住民知識持有者，協同思考在城市轉型與歷史脈絡中，人與土地的關係如何被重新述說，進而連結環境治理與文化復振，建立超越地域、語言、歷史的台加對話平台。