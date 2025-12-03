美華聯第6次亮相聖誕大遊行 傳遞中華文化之美

兩隻24呎超大型充氣大熊貓象徵和平友善。（記者張宏／攝影）

第93屆好萊塢 聖誕大遊行11月30日晚上6點在好萊塢明星大道隆重舉行，美國華人 社團聯合會組織近200人遊行隊伍第六次亮相好萊塢聖誕大遊行，傳遞中華文化之美。

最早登場是鑼鼓助陣的美華聯橫幅隊，代表南加州華人與各族裔攜手共融的精神。接下來是林日昇禮賓車，車兩側由表演者裝扮成憨態可掬大熊貓 ，為全場帶來節慶的笑容與趣味。今年中國國家旅遊局也參與其中，兩名中國旅遊文化宣傳使者戰穎和李嘉壁在車上宣傳中國旅遊。

由美中經貿文化藝術聯合會與陽光教育學院，奉商美國總會等人共同組成充氣大熊貓隊，兩隻24呎超大型充氣大熊貓象徵和平友善。全美中華武術學院帶來精彩的哪吒和武術表演，同時登場的是武術表演隊，武術是中華文化的重要象徵。

由美中文化協會與美國奧淇宏盛舞獅團共同組成50名青少年的小獅子表演隊，他們的加入為遊行帶來歡樂與生命力。OGAF藝術基金會帶來氣勢恢宏的舞龍隊。壓軸登場的是美國內蒙古總商會等單位組成的華麗壯觀的民族服裝隊，為大遊行畫下精彩一筆。

組委會主席團主席張勇表示，美華聯組織200多人的隊伍和五個方隊，展現中華文化的多彩活力和魅力，連續多年參與，展示海外華人可親可愛可信的良好形象。

從左至右依次是許承武、趙林、林連連、王薇參贊、郭少春大使、副總領事郭志強、張勇、江風年和于忠霞。（記者張宏／攝影）

總策畫陳慧碧一身唐裝參與盛會，她表示，她很榮幸第四次作為聖誕大遊行總策畫，現場匯集熊貓、哪吒、舞龍舞獅和56個民族傳統服裝，希望藉此將中美友誼傳遞給全世界，現場和電視機前觀眾能看到中國文化的精彩。

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春和參贊王薇也在現場一起觀看遊行。大遊行籌備委員會主席熊文勝、江風年、許承武、趙林、林連連、朱俊英、于忠霞、王蜀和楊弼等都參與其中。