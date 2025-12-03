我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

美華聯第6次亮相聖誕大遊行 傳遞中華文化之美

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩隻24呎超大型充氣大熊貓象徵和平友善。（記者張宏／攝影）
兩隻24呎超大型充氣大熊貓象徵和平友善。（記者張宏／攝影）

第93屆好萊塢聖誕大遊行11月30日晚上6點在好萊塢明星大道隆重舉行，美國華人社團聯合會組織近200人遊行隊伍第六次亮相好萊塢聖誕大遊行，傳遞中華文化之美。

最早登場是鑼鼓助陣的美華聯橫幅隊，代表南加州華人與各族裔攜手共融的精神。接下來是林日昇禮賓車，車兩側由表演者裝扮成憨態可掬大熊貓，為全場帶來節慶的笑容與趣味。今年中國國家旅遊局也參與其中，兩名中國旅遊文化宣傳使者戰穎和李嘉壁在車上宣傳中國旅遊。

由美中經貿文化藝術聯合會與陽光教育學院，奉商美國總會等人共同組成充氣大熊貓隊，兩隻24呎超大型充氣大熊貓象徵和平友善。全美中華武術學院帶來精彩的哪吒和武術表演，同時登場的是武術表演隊，武術是中華文化的重要象徵。

由美中經貿文化藝術聯合會與陽光教育學院，奉商美國總會等人共同組成充氣大熊貓隊。（...
由美中經貿文化藝術聯合會與陽光教育學院，奉商美國總會等人共同組成充氣大熊貓隊。（記者張宏／攝影）

由美中文化協會與美國奧淇宏盛舞獅團共同組成50名青少年的小獅子表演隊，他們的加入為遊行帶來歡樂與生命力。OGAF藝術基金會帶來氣勢恢宏的舞龍隊。壓軸登場的是美國內蒙古總商會等單位組成的華麗壯觀的民族服裝隊，為大遊行畫下精彩一筆。

美國華人社團聯合會組織近200人遊行隊伍第六次亮相好萊塢聖誕大遊行，傳遞中華文化...
美國華人社團聯合會組織近200人遊行隊伍第六次亮相好萊塢聖誕大遊行，傳遞中華文化之美。（記者張宏／攝影）

組委會主席團主席張勇表示，美華聯組織200多人的隊伍和五個方隊，展現中華文化的多彩活力和魅力，連續多年參與，展示海外華人可親可愛可信的良好形象。

總策畫陳慧碧一身唐裝參與盛會。（陳慧碧提供）
總策畫陳慧碧一身唐裝參與盛會。（陳慧碧提供）
從左至右依次是許承武、趙林、林連連、王薇參贊、郭少春大使、副總領事郭志強、張勇、...
從左至右依次是許承武、趙林、林連連、王薇參贊、郭少春大使、副總領事郭志強、張勇、江風年和于忠霞。（記者張宏／攝影）

總策畫陳慧碧一身唐裝參與盛會，她表示，她很榮幸第四次作為聖誕大遊行總策畫，現場匯集熊貓、哪吒、舞龍舞獅和56個民族傳統服裝，希望藉此將中美友誼傳遞給全世界，現場和電視機前觀眾能看到中國文化的精彩。

OGAF藝術基金會帶來氣勢恢宏的舞龍隊。（記者張宏／攝影）
OGAF藝術基金會帶來氣勢恢宏的舞龍隊。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春和參贊王薇也在現場一起觀看遊行。大遊行籌備委員會主席熊文勝、江風年、許承武、趙林、林連連、朱俊英、于忠霞、王蜀和楊弼等都參與其中。

大熊貓 華人 好萊塢

上一則

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年

下一則

國泰銀行 參與CFA金融研究挑戰賽

延伸閱讀

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價
可口可樂聖誕卡車 12/3起巡遊洛杉磯8地點

可口可樂聖誕卡車 12/3起巡遊洛杉磯8地點
藍天國際聖誕燈展迷宮樂園 阿凱迪亞首度登場

藍天國際聖誕燈展迷宮樂園 阿凱迪亞首度登場
「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城

「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城
好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加

好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加
中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了

中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出