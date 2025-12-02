金線輕軌 帶動周邊城市大興土木

我的頻道

記者楊青／洛杉磯報導
金線輕軌東北區延長綫2025年9月通車後，沿線城市住宅開發成為新話題。（記者楊青／攝影）
歷時五年的金線輕軌（Gold Line）東向延長線，第二階段首期9.1英里延長工程9月竣工通車，其沿線城市成為洛杉磯縣經濟開發新焦點。長期以來以安靜和低調著稱的聖蓋博谷東北區，預期未來將迎來新一波人口成長；一場開發與反開發的拉鋸和角逐，同時登場。

格蘭杜拉（Glendora）、聖迪瑪斯（San Dimas）、拉汶（La Verne）和波莫那（Pomona），9月成為金線輕軌大家庭新成員，啟動洛縣新一波人口遷移版圖。其中格蘭杜拉已捷足先登，已有多項建案推出；聖迪瑪斯、拉汶、波莫那等城市，也開始鴨子划水，而預計2028年金線二期工程全部完工才加入的克萊蒙市，也已拋出開發車站附近70套集合住宅計畫，引關注。

「事實上，從2021年啟動金線工程開始，格蘭杜拉已出現大量多層住宅」，格蘭杜拉居民芭芭拉表示，她在這個城市居住近40年，從來沒見過這麼多密集型住宅。美麗小山城的煙火氣愈來愈旺，年輕家庭愈來愈多，人口也愈來愈多元。

半個多世紀以來，多層公寓占不到住宅總量10%的格蘭杜拉，近年經濟住宅開發熱火朝天，集合住宅如雨後春筍。僅在66號公路和老城區附近，最近幾年先後出現大批數十棟公寓、康斗和城市屋的建案。有華人地產經紀表示，與周邊城市相比，格蘭杜拉的密集型住宅仍處較低比例，但其開發速度前所未有。

金線輕軌東北區延長綫2025年9月通車後，沿線城市住宅開發成為新話題。（記者楊青...
根據格蘭杜拉的「願景計畫」，城市將從2027年開始建設約1300戶密集型住宅，靠近金線輕軌車站處，可能興建六層公寓，稍遠處則規畫三層密集型住宅。中心開發區位車站周圍約半英里範圍內，緊鄰歷史悠久的66號公路以北地區，將開發總面積達142英畝，涵蓋400個地塊的建案。其中一個方案，是車站正南側的地塊，計畫建造最高六層樓的建築，最多可容納612套住宅。在火車站對面的佛蒙特大道(Vermont)，則設想建造一些較小的三層公寓樓，最多可容納129套單位。格蘭杜拉市政廳街對面的土地，則計畫建造裙樓式和聯排別墅式建築，底層為商業用途，共計173套住宅。規畫區域內其他地塊，也計畫建造類似的聯排別墅和公寓組合。

格蘭杜拉市議會表示，開發集合住宅，主要是效仿鄰近城市蒙羅維亞（Monrovia）和亞凱迪亞，期望以此引進年輕人口，增加地產稅收，突破城市經濟發展瓶頸，緩解城市人口老化問題。

聖迪瑪斯、拉汶和波莫那開發住宅的興趣，同樣大增。幾乎與金線輕軌通車同時出爐的聖迪瑪斯站願景計畫，同樣聚焦輕軌站周邊住宅、商業和混合用途工程開發，雖然具體的住房項目和開發計畫，仍在討論和審批階段，尚未有明確時間表，但市議會表示，利用交通機會改變城市經濟版圖，是大勢所趨。

拉汶市議會則指出，金線拉汶站正好在交通樞紐Arrow Highway與地方大學校區之間，600車位，以及行人、自行車與公共交通接駁設施，都為新建案打下優良基礎，住房與商業混合綜合開發潛力極高。

